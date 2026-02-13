Barranquilla: nueva emergencia por arroyos al norte de la ciudad

Una emergencia se presentó tras el torrencial aguacero que duró por más de una hora en Barranquilla, más exactamente en la calle 76 con carrera 46 esquina al norte de la ciudad, cuando un conductor intentó pasar con su vehículo el arroyo, pero éste se le apagó y no logró pasar.

Las personas que se encontraban en el lugar y se percataron de la situación auxiliaron al conductor que se encontraba en la zona de peligro.

“Algunas personas se dieron cuenta que había un taller cercano al sector, tomaron algunas correas y cabuyas y con eso amarraron el carro a un poste, el conductor se subió al techo del carro y se tiró hacía la parte de atrás”, relató el rescate Ángel García, testigo del hecho.

Al final, el conductor y el vehículo fueron rescatados de manera oportuna, la creciente del arroyo bajó su nivel y el cuerpo de Bomberos está presto a cualquier llamado de la comunidad que reporten una situación parecida.