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La revista SoHo regresa al formato impreso: esta es la nueva propuesta editorial

El editor general de la revista SoHo, Pacho Escobar, estuvo en 6AM W de Caracol Radio para explicar cómo fue el regreso de la revista al formato impreso.

“Esto fue posible gracias a la apuesta de Mónica Jaramillo, quien recibió del Grupo Semana la franquicia de las revistas Fucsia y SoHo.”

El director general enfatizó que “volver al papel, que es súper necesario, ha sido un poco difícil”, afirmó Escobar, quien destacó el esfuerzo económico que implicó producir una revista de alta calidad en impresión.

Esta nueva edición cuenta con 150 páginas y, según sus realizadores, busca ofrecer una experiencia de lectura que recupere elementos propios de las revistas impresas, como la calidad visual e incluso el característico olor del papel.

Mujeres, fotografía y periodismo literario

Escobar explicó que la esencia de SoHo se mantiene: combinar fotografía artística con periodismo literario de alta calidad.

Según indicó, la publicación estuvo inspirada desde sus inicios en revistas internacionales como GQ, Esquire y Playboy, tomando de estas últimas la idea de reunir grandes firmas del periodismo y la literatura junto a producciones fotográficas.

Entre los colaboradores de esta edición aparecen Juan Villoro, Eduardo Sacheri, Pascual Gaviria, Carla Arcila, Aída Victoria Merlano y Grace Acosta de Caracol Radio, entre otros.

Uno de los especiales de esta revista es la Selección SoHo 2026, la cual está integrada por dos mujeres que provienen del deporte, los medios de comunicación y otros ámbitos.

Entre ellas figuran Katherine Ibargüen, Violeta Bergonzi, Juliana Osorio, Penélope Robin, Kelly Ríos, Juliana Habib y Grace Acosta, quienes participan con sesiones fotográficas y, en algunos casos, con artículos de opinión o relatos personales.

Explicó que la publicación no incluirá desnudos y que las fotografías tendrán un enfoque artístico, construidas a partir de historias y conceptos desarrollados junto a fotógrafos y directores creativos.

“La declaración de intenciones es que no hay desnudos, ni va a haber desnudos. Hay fotos artísticas contando historias”, señaló.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: