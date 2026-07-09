Gobernador de Nariño pide a presidente electo mantener diálogos: “2.000 hombres pararon los fusiles”

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Luis Alfonso Escobar, Gobernador de Nariño, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y aseguró que cerca de 2.000 integrantes de grupos armados han suspendido las armas y pidió no desmontar el proceso adelantado en el departamento.

Además, hizo un llamado al presidente electo, Abelardo de la Espriella, para que revise los resultados de los procesos de paz territorial que se adelantan en el departamento antes de tomar decisiones sobre su continuidad.

Escobar afirmó que los diálogos con Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano han permitido una reducción significativa de la violencia y pidió que estos avances sean tenidos en cuenta durante el empalme con el nuevo Gobierno.

“Al menos 2.000 hombres están en negociación y han parado los fusiles”, aseguró el mandatario, quien destacó que esos procesos se desarrollan de manera territorial y no nacional.

En desarrollo...

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