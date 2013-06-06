Ocho magistrados de las altas cortes estarán 15 días por fuera del país
Los magistrados participarán en la Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo que se desarrollará en Ginebra, Suiza, e irá del 5 al 20 de junio.
Gustavo Gómez, magistrado del Consejo de Estado, señaló en www.wradio.com.co que esa conferencia mundial sobre el trabajo “nos pone al tanto lo que afecta al mundo globalizado y a nuestro país en temas sociales y laborales”.
Gómez dijo que los magistrados del Consejo de Estado, lo que corresponde a la Sección Segunda, “solo salimos una vez al año”. “casi nunca salimos”, indicó.
Sobre los 15 días que estarán por fuero, el magistrado Gómez aseguró: “Yo no he pedido ningún permiso para irme antes o devolverme después. Ese es el tiempo que dura la conferencia”.
Listado de magistrados viajarán a Ginebra, Suiza
1-Gabriel Mendoza Martelo - Magistrado Corte Constitucional
2-Luis Guillermo Guerrero - Corte Constitucional
3-Jose Agustín Suárez - Magistrado Consejo Superior Judicatura
4-Francisco Ricaurte - Vicepresidente Consejo Superior Judicatura
5-Berta Lucía Ramírez - Magistrada Consejo de Estado
6-Gustavo Gómez Arangúren - Consejo de Estado
7-Jorge Mauricio Burgos - Magistrado Corte Suprema de Justicia
8-Carlos Ernesto Molina Monsalve - Corte Suprema de Justicia
