Fiscalía llamó a interrogatorio a representante de Lafrancol
Se trata de Esther Ventura Rendón, representante del laboratorio colombiano.
La Fiscalía también ordena ruptura procesal e investigar los hechos ocurridos antes de 2005, fechas en las que Esther Ventura Rendón estaba en cabeza del grupo.
La decisión del ente acusador se toma luego de que la accionista del laboratorio Viviane Ventura demandará penalmente a su prima Esther Ventura, quien estaba en cabeza del grupo, porque sus acciones, de un día para otro, bajaron del 15% al 7%
Viviane Ventura, prima de la representante, había comentado la situación en www.wradio.com.co y anunció una demanda penal contra Esther Ventura, quien estaba en cabeza de Lafrancol, por fraude, porque sus acciones de un día para otro bajaron del 15% al 7%.