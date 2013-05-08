6AM W6AM W

Programas

Fiscalía llamó a interrogatorio a representante de Lafrancol

Se trata de Esther Ventura Rendón, representante del laboratorio colombiano.

Fiscalía llamó a interrogatorio a representante de Lafrancol

Fiscalía llamó a interrogatorio a representante de Lafrancol(Thot)

La Fiscalía también ordena ruptura procesal e investigar los hechos ocurridos antes de 2005, fechas en las que Esther Ventura Rendón estaba en cabeza del grupo.

La decisión del ente acusador se toma luego de que la accionista del laboratorio Viviane Ventura demandará penalmente a su prima Esther Ventura, quien estaba en cabeza del grupo, porque sus acciones, de un día para otro, bajaron del 15% al 7%

Viviane Ventura, prima de la representante, había comentado la situación en www.wradio.com.co y anunció una demanda penal contra Esther Ventura, quien estaba en cabeza de Lafrancol, por fraude, porque sus acciones de un día para otro bajaron del 15% al 7%.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad