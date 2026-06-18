Campetrol hizo llamado a trabajadores para levantar bloqueos y hacer solicitudes por vías judiciales

Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió a los bloqueos a sus operaciones de subsuelo en los municipios de Acacías, Guamal y Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, que ya completan 52 días y ocasionan una grave afectación que compromete el desarrollo social y económico de la región y del país.

El presidente de Campetrol habló sobre las pérdidas que se producen con los bloqueos y lo que se necesita para levantarlos. Además, se mostró sorprendido porque aún no se haya entregado el informe de recursos y reservas para tomar decisiones de país.

“Los trabajadores que están en cese de actividades recapaciten de que la solicitud que están haciendo a las empresas afiliadas nuestras se haga por las vías judiciales. Las instancias judiciales correspondientes requieren de que definan una diferencia entre la interpretación de unos miembros del sindicato y las empresas que están prestando servicios a Ecopetrol”, manifestó.

Los bloqueos en el departamento del Meta ya completan 52 días y ha generado grandes pérdidas económicas en el país y varios afectados.

“Estamos perdiendo como país 20.000 barriles diarios, son 5.000 millones de pesos que dejan de entrar a la economía del país y lógicamente hay 1.120 trabajadores directos que no están trabajando y no están devengando su salario por efectos de hacer una reclamación unilateral, que la define únicamente la instancia judicial correspondiente", explicó el presidente de Campetrol.

Por último, se refirió a la no publicación por parte del Gobierno del informe de recursos y reservas, que habitualmente se da a conocer en finales del mes de abril.

“Nos sorprende que no haya habido un resultado sobre ese tema, sobre todo para tomar decisiones de país, de lo que tenemos que hacer para reponer o para tomar acciones inmediatas que permitamos que el país tenga una autosuficiencia petrolera en el corto plazo y la volvamos a retomar, sobre todo en gas, que ya estamos por debajo”, señaló Nelson Castañeda.

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