Proponen cobrar uno por mil a los bancos

Durante el foro de reforma tributaria que se desarrollo hoy en Cali, el presidente de la comisión tercera de la Cámara de Representantes, Hernando José Padaui, propuso equilibrar el pago de impuestos entre los clientes y los bancos.

La iniciativa contempla cobrar una sobre tasa del uno por mil a las transacciones internas entre entidades financieras.

"Hay que ser novedoso el sector financiera así como lo usuarios pagan 4 por 1000 porque no se paga el 1 por 1000 para las transacciones interbancarias, porque sabemos que el sector financiero es el que más dinero gana en el país", señaló.

Por su parte Santiago Castro, presidente de Asobancaria, rechazó tajantemente la iniciativa y precisó que ésta perjudicaría el sistema bancario.

"Es absolutamente inviable esta propuesta porque acabaría con el sistema de pagos del país, llevaría la bancarizacion a niveles de 20 años atrás, se incrementarían las tasas de los créditos y haría prácticamente inviable todo el sector", argumentó.

Castro dijo que estaría dispuesto a explicar al Congreso porque esta medida podría ser tan contraproducente para en sistema e incluso para el usuario final.