Colombia pudo actualizar condiciones de la CAN para sector agrícola y no lo hizo

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, lanzó algunas observaciones sobre la Comunidad Andina de Naciones para el sector agropecuario en los últimos días.

En la primera observación, expuso que el compromiso que en 2019 había hecho el presidente de la República, Iván Duque, quien se había comprometido a presentar un documento a la CAN buscando que se renovaran las herramientas comerciales y las herramientas de producción agropecuaria enfocadas a las actuales necesidades del sector, no se cumplió.

En la segunda observación, la SAC resaltó entonces la necesidad de haber logrado un cambio en la CAN teniendo en cuenta que entre 2017 y 2020 la balanza agropecuaria para Colombia siempre fue negativa, ya que las exportaciones anuales del sector alcanzaron la cifra de 429 millones de dólares, mientras que las importaciones alcanzaron los 976 millones de dólares, generando grandes diferencias con los demás integrantes de la Comunidad Andina de Naciones en especial con Perú y Ecuador sobre el manejo que se brinda en productos como el azúcar, arroz y aceite de palma, sectores que por lo general se encuentran en crisis en Colombia por importaciones.

En la tercera observación, los agricultores manifestaron que, aunque la CAN busca tener una supuesta Unión Aduanera, lo que implica tener un arancel externo común, para el caso de Colombia y sus productos agropecuarios, esta condición siempre ha sido vulnerada por trámites individuales que realizan los otros países por mecanismos que la misma CAN les permite hacer.

En la cuarta observación, la cual se encuentra muy ligada a la anterior, la SAC se refirió a la salvaguardia especial agropecuaria, un mecanismo de defensa comercial, el cual al no ser aplicable en la práctica a los países considerados de menor desarrollo relativo de la CAN, termina jugando un papel discriminatorio y contrario a los fines del acuerdo; de esta regla Bolivia y Ecuador han sacado provecho, teniendo en cuenta que siguen usándola a favor a pesar que fue creada en 1.969, sin tener ninguna actualización a la fecha.

Entre todas estas observaciones, que sin problema pueden pasar por quejas, la SAC recordó que Colombia tuvo por un año la presidencia pro tempore de la Comunidad Andina de Naciones, habiendo tenido en su momento la posibilidad actualizar las condiciones anteriormente nombradas. Sin embargo, esto no ocurrió.

Finalmente, el gremio que representa a los agricultores colombianos expresó que no se trata de cerrar el comercio, pero que si se trata de que exista un verdadero comercio bilateral y por eso hizo un llamado al Ministerio de Comercio y su nueva dirección para que en el año que le queda al actual Gobierno, se logren avances en la materia.