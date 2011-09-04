Colombia se despide de su mejor Mundial con adiós en relevo femenino

El cuarteto femenino colombiano de relevos de 4x100 metros fue eliminado este domingo, día de clausura de la competición, en semifinales del Mundial de atletismo de Daegu, al terminar en cuarta posición de su serie, en la que se impuso Jamaica (42.23).









Colombia, con un equipo formado por Yomara Hinestroza, María Alejandra Idrobo, Darlenis Obregón y Norma González, realizó su mejor registro de la temporada (43.53), superando el 43.67 que tenían anteriormente, pero no les alcanzó para pasar a la final.









"La verdad que nos hemos sentido bastante bien, la carrera fue bien y estuvimos bien. Fue buena e incluso esperamos que las otras series sean más lentas para pasar por tiempo", dijo Norma González antes de saber el resultado del resto de series, que impidieron finalmente la clasificación colombiana.









"El único error en este relevo lo tuvo ella (Darlenis Obregón) conmigo, pero fue pequeño, nada importante", apuntó.









Las colombianas fueron décimas en el cómputo de los tiempos de las tres semifinales, entre 21 participantes, y sólo las ocho primeras accedían a la final.









El equipo colombiano logró buenas actuaciones en el relevo femenino de 4x100 metros en los Mundiales de Gotemburgo-1995, donde fueron séptimas, Helsinki-2005 (sextas) y Berlín-2009 (octavas), y no pudieron acceder esta vez a su cuarta final.









Las chicas que defendieron al país en esta ocasión se mostraron esperanzadas con poder conseguir buenos resultados y medallas para Colombia en un futuro, cuando hayan trabajado más en esta disciplina, para que poco a poco el país sea una potencia que pueda competir con los mejores.









"Siempre queda seguir trabajando, para mejorar las marcas y para que aquí también seamos un buen equipo", subrayó González.









Ninguna de las velocistas colombianas había conseguido el pase a la final en sus respectivas pruebas en categoría individual.









Colombia está viviendo un Mundial histórico, donde ha conseguido sus dos primeras medallas en esta competición, ambas de bronce, gracias a Luis Fernando López en los 20 kilómetros marcha y a Caterine Ibargüen en el triple salto.









"Es estupendo formar parte de un equipo tan importante. Ojalá esto pueda ayudar al atletismo de nuestro país", señaló González con una sonrisa, muy satisfecha por estar viviendo este Mundial de Daegu, que marca un antes y un después para su delegación



