Sismo de 4,1 grados se sintió en Nariño

La Red Sismológica Nacional de Colombia informó tuvo epicentro a 22.7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Puerres (Nariño).



Según la RSNC, el sismo, de 4.1 grados, tuvo una profundidad de menor de 30 kilómetros y se registró a las 6:47 am del viernes 17 de mayo.



Hasta el momento las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.



