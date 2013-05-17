Sismo de 4,1 grados se sintió en Nariño
La Red Sismológica Nacional de Colombia informó tuvo epicentro a 22.7 kilómetros al sureste de la cabecera municipal de Puerres (Nariño).
Según la RSNC, el sismo, de 4.1 grados, tuvo una profundidad de menor de 30 kilómetros y se registró a las 6:47 am del viernes 17 de mayo.
Hasta el momento las autoridades no reportan víctimas ni daños materiales.
