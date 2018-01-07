6AM W6AM W

Puente festivo: el mensaje de Rigoberto Urán a conductores en carretera

A través de sus redes sociales, el ciclista colombiano y subcampeón del Tour de Francia 2017 pidió prudencia y paciencia en las vías.

A través de sus redes sociales, el ciclista colombiano y subcampeón del Tour de Francia 2017 pidió prudencia y paciencia en las vías.

Foto: Colprensa

A través de un corto video de 40 segundos, el ciclista profesional pidió a los conductores que en este fin de semana se disponen a recorrer las carreteras del país que manejen con paciencia y tengan en buen estado sus vehículos.

