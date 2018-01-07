Puente festivo: el mensaje de Rigoberto Urán a conductores en carretera

A través de sus redes sociales, el ciclista colombiano y subcampeón del Tour de Francia 2017 pidió prudencia y paciencia en las vías. . Foto: Colprensa( Thot )

A través de un corto video de 40 segundos, el ciclista profesional pidió a los conductores que en este fin de semana se disponen a recorrer las carreteras del país que manejen con paciencia y tengan en buen estado sus vehículos.

Mijitos a disfrutar este puente de reyes y recuerden que un instante puede cambiarlo todo #MadrúgueleAlPlanRetorno @ansvcol pic.twitter.com/9RQOAN6dSG — Rigoberto Uran (@UranRigoberto) January 6, 2018

