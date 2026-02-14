Pediremos que se reconozca legitimidad de la protesta: ONG sobre Mesa de Garantías

"Lo que hizo el Gobierno fue estigmatizar las protestas en vez de usar las herramientas": Diana Sánchez Lara. Foto: Getty Images / JOAQUIN SARMIENTO( Thot )

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara que convocará la Mesa de Garantías para la Manifestación Pública, desde las organizaciones lamentaron que no se hubiese convocado antes de que se desatara la violencia en algunas poblaciones del país.

Según las plataformas de derechos humanos que participarán en esa mesa de diálogo, es un paso en la dirección correcta para desescalar la intervención de la fuerza pública y lograr consensos por medio del diálogo.

“El Gobierno en lugar de desplegar toda la fuerza pública para el levante de los bloqueos, debería de desplegar toda la fuerza política e institucional para intensificar el diálogo en todo el territorio nacional y tiene con qué hacerlo”, dijo Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga y vocera de la Coordinación Colombia - Europa - Estados Unidos, en diálogo con La W.

Al ser consultada sobre las propuestas que las plataformas de derechos humanos llevarán a la mesa de garantías señaló que buscarán concertación, así como que se respete la protesta y su legitimidad.

“Quienes convocan la protesta no son ni los presidentes ni los expresidentes, son las comunidades organizadas, lo primero es que se respete la protesta, se reconozca que es legítima, que tenga vetos o ribetes de violencia eso pasa en muchas partes pero que se reconozca la calidad política. Que se frene la represión y el uso desproporcionado de la fuerza”, manifestó Sánchez.

De acuerdo con la representante de las plataformas de derechos humanos, esa mesa de garantías es una gran oportunidad debido a que cuenta con “muchos dientes y muchas herramientas” que pueden ayudar a superar la situación actual que afronta el país.