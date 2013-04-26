6AM W6AM W

Papa Francisco no visitará Colombia en 2013

El presiente Juan Manuel Santos se reunirá con el papa Francisco el 12 de mayo de 2013, luego del acto de canonización de la Madre Laura Montoya, la primera santa colombiana.

Foto: EFE

Foto: EFE(Thot)

La W pudo establecer que el papa Francisco no visitará el país en 2013, luego de lagunas versiones que indicaban la posibilidad de su visita durante su gira por Brasil.

“Los invito a no esperar otro viaje internacional del santo padre”, afirmó el vocero del obispo de Roma, padre Federico Lombardi.

De igual forma, informó que el papa argentino sólo tiene un viaje internacional planeado que se realizará entre el 23 y el 28 de julio a Brasil, para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud.

