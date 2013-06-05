Nunca el Inpec había sido víctima de un ataque, dice su director
El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, dijo en www.wradio.com.co que durante los más de 80 traslados de internos en 2013 “nunca se había tenido” información de un posible ataque o emboscada.
“Nunca el Inpec había sido involucrado en un asesinato así”, señaló Ricaurte, quien afirmó que conocían que la carretera entre Florencia y San Vicente del Caguán (Caquetá) ha tenido problemas de orden público, pero “nunca contra la guardia”.
Además, recordó que la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dejó plasmado en el proyecto de reforma al Código Penitenciario que algunas audiencias se realicen de forma virtual.
Así mismo, denunció que los dragoneantes asesinado por la Farc en una emboscada en el Caquetá, dejan a sus familias “desamparadas” porque “no contaban con seguridad social ni pensión”.
“Cuando uno revisa el sistema pensional de la guardia están desprotegidos a pesar de que la profesión es riesgosa”, señaló el general, quien aseguró que los dragoneantes se apoyaban en lo que les entregaba la ARP.
Anunció que analizarán las hojas de vidas los familiares “para ver cómo los vinculamos al Inpec para poder ayudarlas”. Dijo que “nunca el Inpec se había visto involucrado en un asesinato así”.
