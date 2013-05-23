Migración Colombia está de luto por la muerte de funcionarios en atentado de Paraguachón

Por medio de un comunicado de prensa, el director de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, Sergio Bueno Aguirre, lamentó en nombre de él y de los funcionarios de la Entidad, la muerte de Juan Carlos Gutiérrez Criales, director de la Regional Guajira, y de Carlos Solano, funcionario adscrito a la Regional, quienes perdieron la vida por el atentado ocurrido en las últimas horas en la vía que de Paraguachón conduce a Maicao.



Así mismo, la organización expresó su lamento por el fallecimiento de dos uniformados de la Policía Nacional, quienes iban en la caravana objeto del atentado.



Además esperan pronta recuperación de Isabel Rosario Oñate, coordinadora Administrativa, de la misma Regional, quién resultó herida.



Bueno, rechazó estos actos violentos y solicitó a las autoridades realizar una profunda investigación que permita dar rápidamente con los responsables de este hecho











