Las Farc no pueden darnos normas sobre el tema rural, dice presidente de Fedegán
José Félix Lafaurie dijo que los ganaderos no se oponen a que el Fondo de Tierras entregue predios siempre y cuando sean bienes adquiridos de manera legal.
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, señaló en www.wradio.com.co que los ganaderos colombianos no se oponen a que el Fondo de Tierras entregue predios a campesinos que no las tienen, siempre y cuando sean bienes adquiridos de manera legal.
Lafaurie señaló que le manifestaron al jefe del equipo negociador del Gobierno en los diálogos con las Farc, Humberto de la Calle, que les preocupa que “ese Fondo de Tierras termine siendo alimentado por legítimos propietarios o por extinción de dominio por afectación ambiental”.
“Esto abriría un espacio terrible de confrontación con aquellos que legítimamente han tenido sus tierras desde hace 100 años (…) esto sería el detonante para generar situaciones explosivas en el campo colombiano”, afirmó el ganadero.
Finalmente, dijo que le parece inconveniente que se esté negociando el tema agrario con las Farc, porque esta guerrilla por 50 años ha regado la sangre de 14 millones de colombianos.
