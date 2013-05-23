La solución al "pico y placa" no es comprar más carros: Movilidad
El nuevo secretario de Movilidad de Bogotá, Rafael Rodríguez, afirmó en www.wradio.com.co que “se agotó la caja de herramientas” para mejorar el tráfico en la capital colombiana.
Rodríguez señaló que están estudiando cambios a la medida de “pico y placa”. “Estamos estudiando variantes tradicionales y no tradicionales, ya se nos agotó la caja de herramientas”, sostuvo.
Finalmente, indicó: “Estamos viendo como lo modificamos para darle mayor movilidad a la gente”.
