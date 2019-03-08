Soy muy feliz trabajando y haciendo lo que más me gusta: Julieth Lozano. Foto: Facebook Julieth Lozano

La colombiana Julieth Lozano relata la manera en la que se interesó por la Opera

En el marco del día internacional de la mujer, en la W hablamos con Julieth Lozano Rolong, una colombiana de 27 años que deja huella en Londres. Lozano Rolong es soprano, y está próxima a culminar sus estudios de doctorado en Opera en la capital inglesa.

En entrevista con La W, contó cómo llegó a la música en el momento en que era estudiante de ingeniería en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, y se apasionó por ella, comenzando a estudiar canto en paralelo con su carrera, para posteriormente dedicarse de lleno a la música.

Afirma que al comienzo le iba regular usando su voz como instrumento, pero cuando tomó la decisión de dedicarse de lleno a la música, comenzó a notar el cambio; “la mejoría”.

Señala que conoció la opera cuando tenía 20 años, y que al comienzo era un género extraño para su familia, no obstante, recibió todo el apoyo por parte de ellos.

“Mi papá creía en mí, pero quería que terminara ingeniería, aunque no me entendía, igual estaba ahí”.