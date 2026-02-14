Gobierno pide toque de queda continuo en ciudades con más del 85% de ocupación en UCI

En diálogo con La W, el viceministro del Interior, Daniel Palacios, explicó que el Gobierno ha sugerido unas medidas para las ciudades y regiones con una ocupación de las UCI superior al 70%, 80% y 85%.



En cuanto a los dos primeros grupos, Palacios especificó que la restricción recomendada es diaria, no continua.



“Si hay una ocupación del 70%, para este puente de Reyes lo que se debe adoptar es una restricción de la movilidad desde las 10 p.m., de este 7 de enero, hasta las 5 a.m., del 12 de enero, estableciendo pico y cédula con la excepción es de hoteles y restaurantes”, dijo.



En este punto aclaró que se deberá permitir el tránsito de viajeros.



En el caso de ciudades donde haya una ocupación de más del 80%, dijo que la restricción debería ser entre las 8 p.m., de este 7 de enero, hasta las 5 a.m., del 12 de enero, de forma diaria.

Le puede interesar:

Sin embargo, en las ciudades y regiones con la más alta ocupación de las UCI, el toque de queda sugerido sí sería continuo.



“En el caso de los que tienen más del 85% sí estamos hablando de una medida restrictiva de la movilidad que iniciará a las 7 p.m., y sería continua hasta el martes a las 5 a.m., donde se tienen que aplicar las excepciones que se tenían en el mes de agosto”, dijo.



Frente a la situación en Bogotá, Palacios anunció que tendrá una reunión con la alcaldesa Claudia López y el equipo epidemiológico para revisar la ocupación de las UCI y evaluar las medidas que se tomarán.