El procurador se ha decantado por el insulto y la tergiversación: Sergio Jaramillo

En el marco de la audiencia pública que se llevó a cabo en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre el Acto Jurídico para la Paz, el Alto Comisionado Sergio Jaramillo le respondió al procurador Alejandro Ordóñez quien afirmó que Jaramillo y el Presidente Santos han "perdido la vergüenza" y que son unos "defraudadores" de la Constitución, el Congreso y el control constitucional.

Jaramillo le pidió al jefe del Ministerio Público que acuda a los argumentos y no a los insultos para controvertir; "el señor procurador se ha decantado por el insulto y la tergiversación como vehículo como su vehículo favorito de comunicación; le recomiendo (...) que se serene y que entre en la onda del debate racional y de la deliberación tranquila", expresó Jaramillo.

Para el Alto Comisionado, la refrendación popular será la condición fundamental para que puedan implementarse los acuerdos de paz y el blindaje jurídico de éstos es importante, tanto para las Farc como para el Gobierno Nacional, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la paz.