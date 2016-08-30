El procurador no es ninguna autoridad electoral: César Gaviria

El expresidente y jefe de campaña del ‘Sí’ en el plebiscito, César Gaviria, reaccionó a la petición del procurador Alejandro Ordóñez al Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña “extemporánea” que, según el jefe del Ministerio Público, se ha hecho en favor del ‘Sí’.

Gaviria aseguró que la Procuraduría General de la Nación no cuenta con las facultades para hacer este tipo de requerimientos.

“Lo único que sé es que el procurador no es autoridad electoral; lo son el Consejo Nacional Electoral y, en subsidio, el Consejo de Estado. Más vale que el procurador se dedique a cumplir sus funciones y no a seguir invocando una autoridad que no tiene”, señaló Gaviria.

El exmandatario liberal aclaró que la función que cumplirá la ministra Gina Parody en la campaña por el Sí no interferirá con la labor política que le encomendó el presidente Santos.

“La ministra Parody va a coordinar funciones de gobierno; va a ayudar a que las personas que hacen parte del gobierno presten su concurso para el plebiscito. No competirá conmigo ni va a hacer nada paralelo”, indicó el expresidente Gaviria.