El 13 de mayo, presidente Santos se reunirá con el papa Francisco

La W pudo confirmar que el jefe de Estado se reunirá con el Papa en el Vaticano en audiencia privada, a propósito de la canonización de la madre Laura.

La confirmación oficial fue remitida por la Secretaría de Estado del Vaticano al Embajador de Colombia ante la Santa Sede,

Germán Cardona Gutiérrez.

Después de la Audiencia con el Sumo Pontífice, el mandatario colombiano se reunirá con el Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado.



También se confirmó que el 18 de junio, el mandatario recibirá en la Casa de Nariño a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

