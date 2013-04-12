El 13 de mayo, presidente Santos se reunirá con el papa Francisco( Thot )

pudo confirmar que el jefe de Estado se reunirá con el

papa Francisco

en el Vaticano en audiencia privada.









La confirmación oficial fue remitida por la Secretaría de Estado del Vaticano al Embajador de Colombia ante la Santa Sede,

Germán Cardona Gutiérrez.





Después de la Audiencia con el Sumo Pontífice, el mandatario colombiano se reunirá con el Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado.









También se confirmó que el 18 de junio, el mandatario recibirá en la Casa de Nariño a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.