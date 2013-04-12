El 13 de mayo, presidente Santos se reunirá con el papa Francisco
La W pudo confirmar que el jefe de Estado se reunirá con el Papa en el Vaticano en audiencia privada, a propósito de la canonización de la madre Laura.
pudo confirmar que el jefe de Estado se reunirá con el
papa Francisco
en el Vaticano en audiencia privada.
La confirmación oficial fue remitida por la Secretaría de Estado del Vaticano al Embajador de Colombia ante la Santa Sede,
Germán Cardona Gutiérrez.
Después de la Audiencia con el Sumo Pontífice, el mandatario colombiano se reunirá con el Cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado.
También se confirmó que el 18 de junio, el mandatario recibirá en la Casa de Nariño a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández.