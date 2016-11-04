6AM W6AM W

Ejército desmiente enfrentamientos con las Farc durante cese el fuego

Fuentes militares aclararon que no se han registrado incidentes con la guerrilla como lo afirmó el senador Armando Benedetti.

Imagen de referencia / Fuerzas militares de Colombia . Foto: Colprensa

Imagen de referencia / Fuerzas militares de Colombia . Foto: Colprensa(Thot)

Fuentes del Ejército confirmaron a La W que no se han registrado incidentes con las Farc desde que inició el cese el fuego bilateral, el pasado 29 de agosto. 

La información se aclaró debido a las afirmaciones del senador Armando Benedetti quien dijo que en los últimos meses se han registrado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla. 

No obstante, desde el Ejército se afirma que las Farc ha cumplido los protocolos del cese el fuego bilateral, cuya verificación inicia formalmente el próximo 7 de noviembre a cargo del mecanismo tripartito de ONU, Gobierno y Farc. 

