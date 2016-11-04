Ejército desmiente enfrentamientos con las Farc durante cese el fuego

Imagen de referencia / Fuerzas militares de Colombia . Foto: Colprensa( Thot )

Fuentes del Ejército confirmaron a La W que no se han registrado incidentes con las Farc desde que inició el cese el fuego bilateral, el pasado 29 de agosto.

La información se aclaró debido a las afirmaciones del senador Armando Benedetti quien dijo que en los últimos meses se han registrado enfrentamientos entre la Fuerza Pública y la guerrilla.

No obstante, desde el Ejército se afirma que las Farc ha cumplido los protocolos del cese el fuego bilateral, cuya verificación inicia formalmente el próximo 7 de noviembre a cargo del mecanismo tripartito de ONU, Gobierno y Farc.