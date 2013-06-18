Drummond y sindicato aplazan 20 días la negociación

En un comunicado, Drummond Ltd informó que decidió por mutuo acuerdo con la Organización Sindical Sintramienergética prorrogar la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva que se está llevando a cabo.



El pasado 28 de mayo, Drummond instaló la mesa de negociación frente al pliego de peticiones presentado por Sintramienergética.



“La Empresa reitera su intención y voluntad de llegar a un acuerdo directo que beneficie a las partes en este proceso”, señala la compañía.

