Detectan al menos 14 casos de compra irregular de tierras para proyectos agroindustriales

En diálogo con www.wradio.com.co el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, reveló que entre 14 y 15 empresas adquirieron de forma irregular al menos 140.000 hectáreas de terrenos baldíos en la altillanura.



El jefe de la cartera de Agricultura explicó que los implicados “adquirieron 140.000 hectáreas de forma no muy jurídica” y habrían pagado a los campesinos un valor comercial por las tierras. Además establecieron proyectos productivos que “han generado en cierto modo desarrollo” y un avance en esa región del país.



De igual forma, sostuvo que está trabajando de la mano del Incoder y la Superintendencia Nacional de Registro para establecer los terrenos adquiridos que violaron el tope de unidad agrícola familiar y anunció que se han entablado 12 demandas de nulidad para que los terrenos sean devueltos bien sea a sus propietarios originales, o a la Nación.



“Para que esas tierras tengan desarrollo, debe haber capitales (…) pero partiendo de respetar la ley”, afirmó Estupiñán. Agregó que se realizarán las denuncias penales y disciplinarias por estos casos, por lo cual serán remitidos a la Procuraduría y Fiscalía.



“Es un chicharrón muy complejo porque no se puede ahuyentar la inversión”, declaró el ministro, que reveló que estudian implementar una figura que permita hacer la devolución de las tierras adquiridas irregularmente y, por otro lado, impulsar los proyectos productivos sin apoderarse de grandes extensiones de baldíos.

