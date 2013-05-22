Cumbre impulsará inversión económica, dicen empresarios
Los representantes económicos de Cali enumeraron los diferentes avances y retos que tiene la ciudad y el departamento del Valle del Cauca, en materia de inversión empresarial.
El presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Roberto Arango y la directora de Invest Pacific, María Eugenia Lloreda, en diálogo con www.wradio.com.co manifestaron la importancia de la Cumbre del Pacífico en materia económica, debido a las aportaciones de los empresarios y mandatarios presentes en el evento.
Para María Eugenia Lloreda, Cali es una ciudad que ha estado en una “reestructuración económica de sus casas matrices”, ya que algunas de las compañías extranjeras compraron otras empresas de la región, además que las corporaciones han trasladado sus sedes administrativas a Bogotá.
Por otra parte, Roberto Arango expresó que los avances que ha tenido la capital del Valle en materia económica, se deben a “la recuperación de la autoestima”, propiciada por el alcalde Rodrigo Guerrero y el gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado.
La inversión económica en el departamento del Valle del Cauca ha sido afectada por "la percepción de violencia" que se tiene de la ciudad y adicionalmente el problema de bilingüismo que hay en el sector educativo, agregó la directora de Invest Pacific.
