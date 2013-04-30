Cuatro guerrilleros muertos y dos capturados en Caquetá

El Comando del Ejército Nacional anunció que fueron dados de baja cuatro guerrilleros y dos más fueron capturados en el sur del país.



Los insurgentes pertenecían a la columna móvil “Teófilo Forero” de la guerrilla de las Farc.



Los uniformados fueron abatidos durante los combates desarrollados en el departamento del Caquetá, donde se combate a la estructura rebelde que mantiene sus operaciones ilegales en la zona.



Noticia en desarrollo…

