Cuatro guerrilleros muertos y dos capturados en Caquetá
Los insurgentes pertenecían a la columna móvil Teófilo Forero de la guerrilla de las Farc.
El Comando del Ejército Nacional anunció que fueron dados de baja cuatro guerrilleros y dos más fueron capturados en el sur del país.
Los insurgentes pertenecían a la columna móvil “Teófilo Forero” de la guerrilla de las Farc.
Los uniformados fueron abatidos durante los combates desarrollados en el departamento del Caquetá, donde se combate a la estructura rebelde que mantiene sus operaciones ilegales en la zona.
Noticia en desarrollo…
