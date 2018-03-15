Corte niega nueva tutela presentada por Acdac

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la improcedencia de la Acción de Tutela presentada por el sindicato de Avianca, la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac.

Esta decisión se dio luego de que Acdac en diciembre pasado presentó recursos de nulidad, aclaración y adición a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de dejar sin validez la declaratoria de ilegalidad.

Mientras tanto, la compañía sigue dando continuidad a los procesos disciplinarios de los pilotos que lideraron ese cese ilegal, que afectó a más de 500 mil viajeros y generó la cancelación de cerca de 20 mil vuelos.