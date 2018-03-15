6AM W6AM W

Actualidad

Corte niega nueva tutela presentada por Acdac

Los miembros del sindicato de la empresa Avianca buscaban tumbar la decisión de la Sala Laboral que declaró ilegal el paro.

Corte niega nueva tutela presentada por Acdac. Foto: Colprensa

Corte niega nueva tutela presentada por Acdac. Foto: Colprensa(Thot)

La Sala Penal de la Corte Suprema confirmó la improcedencia de la Acción de Tutela presentada por el sindicato de Avianca,  la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac. 

Esta decisión se dio luego de que Acdac en diciembre pasado presentó recursos de nulidad, aclaración y adición a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de dejar sin validez la declaratoria de ilegalidad.

Mientras tanto, la compañía sigue dando continuidad a los procesos disciplinarios de los pilotos que lideraron ese cese ilegal, que afectó a más de 500 mil viajeros y generó la cancelación de cerca de 20 mil vuelos.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad