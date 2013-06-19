Contralora dice que reforma estatutaria de la salud tiene 'sabor programático'
Sandra Morelli sostuvo en La W que se debe analizar el costo del sistema de salud para evaluar si hacen falta recursos o se debe ejercer mayor control.
En diálogo con www.wradio.com.co la contralora General de la República, Sandra Morelli, manifestó su inconformismo con el proyecto de ley estatutario que se aprobó en el Congreso, porque cree que en vez de ser una reforma que garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos, tiene más “un sabor programático”.
Según la funcionaria, aunque se debe pensar en la cantidad de recursos disponibles para evitar caer en una falsa realidad, se debe evaluar cuánto cuesta la salud como la Corte lo ha manifestado, y establecer mayor control para evitar desvíos, sobrecostos y corrupción.
De igual forma, la contralora explicó que de hallarse que no hay sostenibilidad fiscal en el actual sistema, se debe buscar los mecanismos para asignar un mayor porcentaje del presupuesto general.
La contralora afirmó que de darse un mayor control para evitar que se eleven los costos de la salud, pueden haber posibilidades de atender a más pacientes con el mismo presupuesto.
