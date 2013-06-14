Congreso rechazó anuncio de Nicaragua de construir canal interoceánico

Los senadores de la Comisión Asesora y de la Comisión Segunda del Senado, Juan Lozano y Alexandra Moreno Piraquive rechazaron el anuncio de Nicaragua de construir, en asocio con China, un canal interoceánico.



Alexandra Moreno Piraquive dijo“que la aprobación de Nicaragua para que los chinos construyan un canal interoceánico en su territorio, es una prueba más de que existían intenciones oscuras desde hacía años por parte del país centroamericano por el área marina que la Corte de la Haya le entregó en el fallo proferido en Noviembre 19 de 2013”.



Por su parte, Juan Lozano aseguró que es urgente que el Gobierno defina cómo va a defender el mar de las ambiciones de Nicaragua y que informe periódicamente al Congreso cómo va la estrategia diseñada por la firma internacional que asesora a Colombia en este litigio.