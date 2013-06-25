Buscan acuerdo para mejorar servicio de taxis en el aeropuerto El Dorado
La polémica se desató debido a que se busca dar una mejor imagen al parque automotor de aeropuerto El Dorado y adecuar un servicio cómodo a los pasajeros de la capital colombiana.
Román Beltrán, líder del sindicato de taxistas de El Dorado, en diálogo con www.wradio.com.co denunció que "quieren sacar 600 taxis, de modelos 2009 hacia abajo y que están en optimas condiciones", para comprar nuevos vehículos de la empresa Corpotaxis, quienes los dueños son: José Eduardo Hernández y Uldarico Peña.
El líder sindical también manifestó que han recibido amenazas y que “tienen las pruebas (vídeos y documentos), para demostrar como los empresarios han instigado a la compra de los vehículos”, a través de condicionamientos relacionados con la circulación en el perímetro de la ciudad.
Por otra parte, Uldarico Peña, gerente de Taxis Libres de Bogotá desmintió la exigencia diciendo que "el único pedido es que los taxis sean amplios", porque existe la necesidad de un parque automotor acorde al aeropuerto El Dorado.
El empresario Peña señaló que “se estén obligando a los taxistas a comprar carros con determinadas marcas sería algo anormal”, además de que no se justifica que el aeropuerto tenga vehículos viejos que no brindan seguridad al pasajero.
Juan Pulido, director de Opaín indicó que durante la última semana se sostuvo con el gremio sindical un diálogo,en el que se estableció los parámetros que se deben tener en cuenta para la reestructuración de El Dorado.
