Amanezca bien informado con La W este 23 de junio

La cifra de 614 fallecidos por COVID-19 en las últimas horas y el director del DAPRE asegurando que las aglomeraciones por el paro generaron "un episodio de hipercontagio" son algunas de las noticias de este miércoles 23 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Balance en la Cámara: 184 proyectos de ley, 13 debates y 2 mociones de censura

El presidente de la Cámara de Representantes, Germán Blanco, hizo un balance sobre la actividad en esa corporación durante la legislatura que terminó.

El congresista del Partido Conservador aseguró que durante este año se hicieron 13 debates de control político, 2 mociones de censura, se conciliaron 65 proyectos de ley y se aprobaron más de 180 proyectos y actos legislativos.

"Fueron aprobados 184 proyectos de ley y actos legislativos. Se convierte en una aprobación récord en la Cámara de Representantes", aseguró.

La Cámara volverá a sesionar el 20 de julio, cuando inicie la última legislatura del cuatrienio, en la que la Presidencia le corresponde al Centro Democrático.

Entre críticas y apoyos, el Congreso aprobó la sobretasa a la gasolina

El senador Armando Benedetti criticó la iniciativa y se preguntó "por qué no se puede buscar otro impuesto, lo que permitiría que la gasolina baje en un 20%"

El representante a la Cámara del Partido de la U, Jhon Jairo Cárdenas, respaldó la sobretasa y señaló que es fundamental para las finanzas de municipios y departamentos.

"Se cumplió con un mandato de la Corte Constitucional. También se salvó para los municipios y desarmando más de $2 billones, con lo que se da estabilidad financiera a los sistemas de transporte masivo y aseguramos recursos para redes terciarias", aseguró.

El proyecto se tramitó después de la Corte Constitucional determinará que la sobretasa la tenía que fijar el Congreso y que no podía hacerlo directamente el Gobierno Nacional.

Colombia reportó en las últimas horas 614 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.997.021 casos de COVID-19, con 28.616 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 101.302, con 614 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

La cifra de recuperados de este martes alcanza los 29.081 para un total de 3.714.962 personas que se han recuperaron de esta enfermedad.

Se procesaron 111.053 pruebas (PCR: 60.190 y Antígenos: 50.863).

En cuanto a las muertes del día, el dato más alto lo tiene Bogotá con 164, seguida de los departamentos de Valle del Cauca (70), Antioquia (65), Santander (52), Cundinamarca (32), Huila (31), Meta (23) y Tolima (20).

La estadística de infecciones de la jornada la lideran Bogotá (7.834), Antioquia (3.913), Cundinamarca (2.481), Valle del Cauca (2.306), Santander (1.572) y Bolívar (1.144).

El impacto de las marchas se verá por dos o tres semanas más: Gobierno

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, aseguró que las marchas fueron los únicos eventos epidemiológicos que se presentaron en el mes de mayo, diferentes a los que se venían registrando en abril.

Por eso, y al comprar las curvas de fallecidos, ratificó que las aglomeraciones generaron “un episodio de hipercontagio”.

“No olvidemos que, previo a esas marchas, la OMS pidió que no se hicieran aglomeraciones y que no se hicieran marchas. Una juez de la República dijo que no se hicieran las marchas, pidieron los diferentes expertos que no se hicieran ese tipo de aglomeraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo?, el impacto que tuvieron y no olvidemos que esto es un impacto que seguramente vamos a tener por dos o tres semanas más”, advirtió.

Y en cuanto a las preocupaciones de los alcaldes de Bogotá y Medellín por el suministro de vacunas, Muñoz señaló que no hay escasez en estas ciudades.

Por ejemplo, informó que este miércoles la capital del país recibirá más de 175.000 dosis de la farmacéutica Pfizer.

Igualmente, reveló que esta semana llegarán al país cerca de un 1’100.000 dosis de Pfizer, el 26 de junio llegarán 1’900.000 dosis de Sinovac y se espera la confirmación de cerca de 500.000 dosis de otras farmacéuticas.

Duque instaló el primer Consejo de Veteranos de la Fuerza Pública

El presidente Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano, encabezaron el primer Consejo Nacional de Veteranos, que fue creado por ley.

El mandatario aseguró que esta figura estará establecida para el periodo 2021-2023 y busca fortalecer las políticas y los beneficios para más de 500.000 veteranos de la Fuerza Pública.

“Ese consejo va a dignificar, a proteger el legado de quienes los antecedieron y sucedieron pero, además, que va a generar en Colombia una cultura de respeto permanente a quien viste el uniforme de la patria”, dijo el jefe de Estado.

A su turno, el ministro explicó que se contemplan beneficios en materia de educación, vivienda, acceso preferente, líneas de atención, descuentos en aerolíneas como Satena, entre otros.

“Hoy el presidente instaló ese consejo y comienza a avanzar la implementación. Se convierten así, los veteranos, en esos héroes que toda la patria reconoce”, aseguró Molano.

Esta instancia contará con nueve representantes elegidos por 30 organizaciones de veteranos y también cobijará a quienes hayan participado en conflictos internacionales a nombre de Colombia.

Alias Otoniel está aguantando hambre en la zona del Paramillo: Policía

Desde la ciudad de Montería, el director de la Policía Nacional, mayor general Jorge Luis Vargas, dijo este 22 de junio, que el máximo cabecilla de la organización criminal Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, se encontraría en pésimas condiciones en la zona del Nudo de Paramillo, donde se estaría escondiendo.

“De manera sostenida en los últimos días se han dado unos resultados en la zona de Acandí, lo que ellos denominan la subestructura central, que es en la zona donde él está, sobre el Nudo de Paramillo. Tenemos con el general Juvenal Díaz Mateus, quien es el comandante de la División, un esfuerzo permanente sobre el Nudo de Paramillo; más de 45 neutralizaciones y cuando hablo de neutralizaciones no solo son personas muertas en desarrollo de combates, sino capturados, sometidos que nos están dando información muy importante contra este delincuente”, dijo el alto oficial.

“Están aguantando hambre en la zona donde él está, sabemos que las comunidades de esa región que le estaban colaborando se están apartando de él. Algunos de los integrantes de la zona se han convertido en fuentes humanas, que esto para nosotros es muy importante”, agregó el uniformado.

Finalmente, aseguró que por información efectiva que conduzca a la captura de alias Otoniel, se estaría ofreciendo una recompensa de hasta 17 mil millones de pesos, gracias a un apoyo brindado por los Estados Unidos.

Señalamientos al Esmad obedecen a intereses oscuros y politiqueros: Mindefensa

En el marco de la destrucción de la ‘olla’ de microtráfico número 100 en el país, que se presentó en la ciudad de Montería, el ministro de Defensa, Diego Molano, ratificó su versión al establecer que es irresponsable atribuir al Escuadrón Móvil Antidisturbios-Esmad, la muerte de Santiago Ochoa, el joven decapitado en Tuluá, Valle del Cauca, el pasado 19 de junio del presente año.

“Que algunos con intereses oscuros y politiqueros salgan a decir que el Esmad decapitó a un joven sin ninguna prueba, sin ninguna información válida, solo por manchar el nombre de la Policía Nacional. Aquí uno no puede actuar de cualquier forma, tiene diferencias ideológicas, pero lo que uno no puede es afectar una institución y el nombre de los policías de Colombia cuando siempre actúan por bien”, sostuvo el jefe de la cartera de Defensa.

“Es muy fácil decir mentiras en las redes sociales, pero a los funcionarios públicos, a la Policía Nacional le toca actuar con la verdad, buscando legitimidad, demostrando con hechos”, agregó Mindefensa.

Finalmente, dijo que condena los actos irresponsables que utilizan la mentira para afectar el nombre de la Policía Nacional. Las declaraciones las entregó el ministro este 22 de junio.

Bachelet se equivoca y eso le hace daño al país: Arango sobre muertes en marchas

La embajadora de Colombia ante la ONU en Ginebra, Alicia Arango, se pronunció sobre las declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en las que advirtió que entre el 28 de abril y el 16 de junio su oficina registró denuncias de 56 muertes (incluidos 54 civiles y dos policías) en el marco de las protestas.

La embajadora advirtió que esta cifra está errada y no fue verificada. “Se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron por el paro, pero 19 no murieron por el paro y 11 están en investigación. Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro se equivoca y eso le hace daño al país, porque el país lo que quiere es la verdad no seguir trabajando sobre los rumores”, dijo desde la Casa de Nariño.

Igualmente, señaló que “tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”.

Finalmente, la diplomática aseguró que el Gobierno no tiene interés en esconder la realidad que vive el país, pero que tampoco permitirá que se maneje información fuera de la realidad y sin verificar.

“En el sistema de Naciones Unidas en Ginebra no se usa generalmente que rectifique, pero lo que sí hacemos es responder ante las realidades del país”, concluyó.

Y en cuanto a la implementación del Acuerdo de Paz, invitó a Bachelet a revisar los avances que ha logrado el Gobierno.

Brasil apoya candidatura de Sergio Díaz-Granados al cargo de presidente de la CAF

El gobierno brasileño declaró su apoyo al colombiano Sergio Díaz-Granados, candidato a presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en una elección que se realizará el 5 de julio en la Ciudad de México.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Economía de Brasil resaltó que "Díaz-Granados cuenta con una dilatada experiencia en las áreas de desarrollo económico, así como las credenciales necesarias para la buena conducta de CAF en los próximos años".

Sergio Díaz-Granados fue ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, de 2010 a 2013, y viceministro de Desarrollo Empresarial, de 2006 a 2008, y se ha desempeñado como director Ejecutivo para Colombia en el Banco Interamericano de Desarrollo desde 2015.

Según lo expresado por el gobierno de Brasil " Díaz-Granados tiene una larga trayectoria de colaboración con los intereses brasileños, además de compartir un abanico de valores e iniciativas que Brasil quiere impulsar en CAF, con el objetivo de consolidar su rol como institución latinoamericana y ampliar su rol en la financiación del desarrollo de la región".

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Paula Correa, le agradeció al Gobierno de Brasil por su respaldo a la candidatura de Díaz-granados al igual que la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez “excelente contar con el apoyo de Brasil a la Presidencia de la CAF en cabeza del exministro. La propuesta de Colombia es fortalecer el aparato productivo y los empleos de América Latina”, escribió en su Twitter.

Dos Ministerios están en ranking de entidades con mayor participación de mujeres

En un ranking de Función Pública sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas en 2020, que establece que tanto en el máximo nivel decisorio (MND) como en otros niveles decisorios (OND), al menos el 30 de esos cargos deben ser ocupados por mujeres, solo salen dos Ministerios entre las 21 entidades con mayor cumplimiento de la norma.

Entre las entidades que tiene entre 47% y 100% de la participación de mujeres en estos niveles, sobresalen los Ministerios de Educación y Transporte, así como la Gobernación de San Andrés.

También se destacan en ese grupo las alcaldías de Puerto Santander (Norte de Santander); Gramalote (Norte de Santander) El Guacamayo (Santander); Sutamarchán (Boyacá) y Villahermosa (Tolima), así como la Corporación Autónoma Regional de Caldas.

"Cada año Función Pública habilita un aplicativo para que las entidades de todo el país nos reporten la información sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas, por lo cual es esencial que lo diligencien", indicó el director de empleo público de la entidad, Francisco Camargo.

Duque posesionó a Tito Crissien como ministro de Ciencia, pese a recientes reparos

El presidente Iván Duque posesionó al administrador de empresas, Tito José Crissien Borrero, como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Y pese a las críticas de algunos científicos y exdirectores de Colciencias, el mandatario aseguró que su conocimiento gerencial, práctico y del sector de la tecnología y la innovación permitirá sacar adelante un nuevo proyecto de ley para crear formalmente el ministerio que ocupará.

A propósito, el mandatario le hizo un llamado al Congreso de la República para que le dé celeridad a la iniciativa, una vez sea radicada.

Duque también le encomendó trabajar con otras carteras, el sector privado y la red de universidades para superar el 1% del PIB en materia de inversiones en ciencia, tecnología e innovación.

“Que podamos también vincular a toda esta red de rectores que hoy lo acompañan y que, al acompañarlo, están también refrendando el respaldo a la función que usted asume para que con las universidades podamos hacer de la investigación un pilar del conocimiento universitario, sino que vinculemos con la universidad esos desarrollos a temas tan importantes como el emprendimiento”, dijo.

Finalmente, le pidió acelerar el ministerio y fomentar la producción científica, los doctorados e impulsar la investigación en Colombia.

Viceministra de Infraestructura se hará cargo de la dirección de Aeronáutica Civil

Sin dejar de lado sus actuales obligaciones y responsabilidades como viceministra de Infraestructura, al interior del Ministerio de Transporte, este martes 22 de junio se anunció que el Gobierno Nacional encargó como directora general de la Aeronáutica Civil a Olga Lucía Ramírez Duarte, quien reemplazará a Juan Carlos Salazar en ese cargo.

Según explicó la misma entidad, el reto de la nueva directora, entre otros, es el de continuar con la reactivación del sector aéreo en medio de la pandemia, liderar temas cruciales como el fortalecimiento de las operaciones aéreas de acuerdo al crecimiento de la demanda, la recuperación del sector aéreo en materia económica, la ejecución de los proyectos de inversión con los que se busca mejorar la conectividad y la seguridad operacional para continuar con el proceso de fortalecimiento institucional que está a la espera de las firmas de los decretos de estructura de planta y nomenclatura.

La nueva directora de la autoridad aérea de Colombia es abogada de la Universidad del Rosario, máster en Derecho Administrativo de la misma universidad, especialista en Derecho de la Competencia de la Universidad Externado de Colombia y LLM de la Maestría de Derecho del Aire y del Espacio de la Universidad de Leiden en los Países Bajos.

En la presentación de la nueva directora, el Gobierno destacó que su formación académica y experiencia en temas aeronáuticos, aeroportuarios y de infraestructura la han llevado a cargos de dirección jurídica de grandes proyectos de infraestructura en obras civiles, concesiones viales y aeroportuarias.

De esta manera, en su hoja de vida se encuentra como experiencia que se ha desempeñado como directora jurídica del operador aeroportuario Aeropuertos de Oriente S.A.S. y participó como coordinadora jurídica dentro del proyecto de modernización del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Tribunal ordena investigar a peritos que legalizaron falsos positivos

El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá pidió a la Fiscalía identificar e informar sobre los peritos que realizaron inspecciones a cadáveres de víctimas de 'falsos positivos'.

Para el Tribunal los conceptos técnicos de los expertos habrían ayudado a evitar que se conociera la verdad de lo que les había pasado realmente a estas personas presentadas como guerrilleros dados de baja.

"Estrategia que solo fue posible por la comisión y por la omisión, y en primer lugar de los funcionarios de policía judicial que a cargo de las inspecciones técnicas de cadáver validaban la muerte en combate, a pesar de la notable evidencia que a la vista reportaba lo contrario; y en segundo lugar, por los forenses a cargo de las respectivas necropsias, que imprimían en los protocolos la conclusión de muerte en combate (...) Por el hecho de hacer parte de la cadena de sucesos para el cumplimiento de dicha práctica; lo que a juicio de esta Sala, los ubica como presuntos cómplices en la comisión de crímenes de lesa humanidad, para el caso, bajo la práctica de 'falsos positivos' del patrón de macrocriminalidad de homicidio en persona protegida", consideró el Tribunal.

JEP y Comisión de la Verdad escucharán en Europa a víctimas de Unión Patriótica

Desde este lunes 21 de junio y hasta el próximo 26 de junio la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad escucharán en España a Familiares de víctimas y directos exmiembros de la UP que fueron victimizados durante el conflicto en Colombia.

De acuerdo con fuentes consultadas por La W, el listado de afectados que brindarán sus testimonios asciende a treinta personas. Su identidad se mantiene en reserva debido a que hay víctimas con estatus de refugiados y ciudadanía extranjera.

La totalidad de las entrevistas donde las víctimas ampliarán sus testimonios se realizarán en sesión cerrada y bajo medidas de protección requeridas.

La delegación de funcionarios del Sistema Transicional que adelantarán esa escucha de afectados por el conflicto está encabezada por el magistrado Gustavo Salazar a cargo del caso Unión Patriótica en la JEP, y los comisionados de la verdad Carlos Beristain y Alejandro Valencia Villa.

Dos testigos declararán en contra del gobernador Aníbal Gaviria

El fiscal general de la Nación avaló principio de oportunidad dentro del caso de corrupción que se presentó en el contrato para la mejora y pavimentación de la Troncal de la Paz que suscribió la Gobernación de Antioquía, por medio de su Secretaría de Infraestructura Física para la Integración y Desarrollo de Antioquía, con el Consorcio Troncal de la Paz.

El principio de oportunidad fue aplicado a favor de José Ignacio Narváez Mora, quien era la persona que representaba el Consorcio Troncal de la Paz en las diferentes reuniones en las que se modificó el contrato.

También se firmó principio a favor de Luis Fernando Solarte Viveros, contratista del contrato adicional, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales.

Las irregularidades de esta contratación incluyen la apropiación de los recursos de los anticipos por parte del consorcio en un valor de ocho mil novecientos sesenta y un mil seiscientos cincuenta y nueve millones ciento doce mil pesos con cincuenta centavos ($8.961.659.112,50) para la compra de los bienes necesarios para desarrollar el objeto del contrato, los cuales eran obligación del contratista aportar por cuenta propia, y la realización de un contrato adicional y un otrosí que no fueron suscritos observando los principios de planeación, selección objetiva, publicidad e igualdad de la contratación pública.

Los aspirantes se comprometieron con el ente acusador a testificar en contra de Aníbal Gaviria Correa, actual gobernador de Antioquia, en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia, y en contra Margarita María Ángel Bernal, secretaria de infraestructura física para el momento de los hechos, Nadia Maryori Maya Lopera, exdirectora Territorial de la Secretaría de Infraestructura Física, entre otras personas.

Dólar en Colombia sigue con su comportamiento al alza

El dólar abrió con un precio promedio de $3.769, lo que representa un alza de $10,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy se ubicó en $3,758,08.

Durante los primeros minutos del día se negoció un total de US$500.000 a través de dos transacciones. El precio de apertura registrado por Set-Fx fue $x$3.769.

Después del repunte del billete verde la semana pasada, el dólar enfrenta volatilidad desde el lunes. El mercado está a la espera del testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para hallar nuevas pistas sobre el sorpresivo cambio en el panorama de la política del banco central, mientras aumentaba el respaldo a las criptomonedas.

Coljuegos sancionó a Rappi por operación ilegal de juegos de suerte y azar

Coljuegos sancionó con $78 millones a Rappi por la operación ilegal de juegos de suerte y azar en modalidad de promocionales. El caso hace referencia al juego “RappiPolla Mundial” y además del pago de la multa, establece una inhabilidad para operar juegos de suerte y azar durante cinco años.

La entidad informó que actualmente hay siete investigaciones, similares a las de Rappi, a otras empresas y personas naturales que han evadido la autorización de Coljuegos para la realización de su promocional.

Y además hizo un llamado a las empresas para que a la hora de realizar sus juegos promocionales soliciten el permiso requerido.

“Hay que destacar que los dineros que se recaudan por estos conceptos se destinan para la salud de las poblaciones más vulnerables en Colombia y que las instituciones, entidades y personas naturales que realizan este tipo de actividades promocionales deben tramitar los permisos respectivos”, reiteró.

Entre 2020 y lo que va corrido del 2021, Coljuegos ha autorizado cerca de 300 juegos promocionales que pueden ser consultados en: www.coljuegos.gov.co.

Frente a lo anterior, Rappi indicó que fue notificada de la sanción y que ya pagó la multa. “Somos respetuosos del ordenamiento nacional, asumimos nuestra responsabilidad y tomamos los correctivos internos necesarios para evitar repetir un error en este tipo de procedimientos”.

En marcha la acción popular que pretende frenar la venta de ISA a Ecopetrol

Dilo Colombia, fundación constituida para la defensa de la información, presentó una acción popular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la que pide que se tomen medidas cautelares para conocer de manera detallada toda la información sobre la venta a Ecopetrol de la participación del Gobierno en ISA (51,4%).

El objetivo, según el documento radicado, es que se haga un proceso competitivo y transparente para que se consiga la oferta más atractiva y que más convenga a las finanzas de la Nación.

Esto, además de proteger los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia económica.

Se está a la espera de si la autoridad judicial toma o no medidas cautelares en el caso.

Esta negociación, como ya lo ha dicho el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, avanza según cronograma. Es decir, el 30 de junio deben estar ya definidas las condiciones, debido a que ese es el plazo máximo que se estableció de vigencia del acuerdo de exclusividad del Gobierno con la petrolera.

CREG ahora se encargará de informar precios de referencia de los combustibles

Desde el Ministerio de Minas y Energía se informó que, junto con la cartera de Hacienda y Crédito Público, se decidió delegar a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg, como la entidad que a partir del séptimo mes del año, se encargará de calcular, fijar y publicar la estimación de los valores de algunos de los componentes del precio de los combustibles, añadiendo que así mismo divulgará los respectivos precios de referencia de venta al público de la Gasolina y del Diésel.

El Minminas enfatizó que, entre las funciones de la Comisión, se encontrará la de establecer las metodologías para determinar la remuneración de las actividades de la cadena de distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo, incluyendo el combustible de aviación Jet, y así mismo de los biocombustibles.

De esta forma, desde este mes de julio, la Creg contará con 36 meses para dar a conocer y expedir las nuevas metodologías relacionadas con los valores a reconocer por los costos operativos de la cadena logística de la distribución de combustibles.

Dentro de la decisión se determinó que en los primeros 14 meses en desarrollo de su nueva labor, la Comisión deberá priorizar los actos administrativos que estén relacionados con los costos de transporte terrestre, fluvial, marítimo, férreo y demás de combustibles o de biocombustibles, además de las metodologías que determinen las tarifas de operación y manejo en muelles marítimos y fluviales; costos logísticos asociados a operaciones de importación en puertos colombianos, y a la internación de los combustibles líquidos o biocombustibles.

Finalmente, se dejó claro que tanto el Minhacienda como el Minminas, seguirán siendo responsables de definir la metodología del ingreso al productor de la gasolina motor corriente, del diésel y de los biocombustibles, tanto de origen nacional como importado, mediante la expedición de los actos administrativos correspondientes.

Disturbios en Puerto Rellena dejaron heridos y afectados por gases lacrimógenos

En el sector de Puerto Rellena en Cali, también conocido como 'Puerto Resistencia', se registraron enfrentamientos en la noche del lunes entre algunos manifestantes y la Policía que intenta desbloquear la zona.

Debido a la tensa situación, algunos ciudadanos del sector salieron a las calles con pañuelos blancos a exigir el retiro de la Fuerza Pública, pese a esto, la situación de orden público se prolongó hasta la madrugada de este martes 22 de junio.

A través de redes sociales, supuestos miembros de una Misión Médica y Defensores de Derechos Humanos, denunciaron la muerte de un integrante de la autodenominada 'Primera Línea' por impacto de bala. Sin embargo, este hecho no ha sido confirmado.

El reporte preliminar de las autoridades detalla el ingreso de una persona al hospital Carlos Carmona, tras recibir un disparo en su cabeza. Se desconoce si la víctima falleció y el origen del ataque. También se reportó la afectación de algunas personas por gases lacrimógenos, entre ellos varios menores de edad.

"La noche anterior, cerca de las 10:00 p.m., llevaron a la Estación de Bomberos de Villa del Sur tres menores de edad por vecinos del sector, menores que habían sido afectados por inhalación de gases, según manifiestan ellos producto de unos gases lacrimógenos que fueron lanzados en el sector", señaló el teniente Jhon Fitzgerald Rodas, jefe de Emergencias de los Bomberos.

En entrevista con el medio de comunicación Radio Calidad de Cali, la secretaria de Salud del Distrito, Miyerlandi Torres, informó que atendieron a cinco personas en las instituciones de salud, algunas heridas por arma de fuego. En otros sectores como Siloé y la Calle 70, también hubo enfrentamientos que se prolongaron por varias horas.

Alí Humar se encuentra en “estado crítico” de salud

A través de un comunicado de prensa, la familia del actor y director Alí Humar confirmó que se encuentra hospitalizado en grave estado de salud.

“Informamos a la opinión pública en general, que Alí Humar G. se encuentra en estado crítico, y está siendo atendido por el personal médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá”, dice el texto.

La familia agradeció “las expresiones de solidaridad de quienes han estado atentos a su estado de salud”.

Durante casi 20 años Humar dirigió el programa de Caracol Televisión Sábados Felices.

Cárcel para concejal que habría agredido a su expareja en Norte de Santander

La Fiscalía señaló al funcionario como responsable de los delitos de acto sexual violento y violencia intrafamiliar.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 7 de mayo cuando Arias Quintero, quien fue capturado este 19 de junio, supuestamente atacó a su expareja en varias ocasiones en el inmueble donde vivían en Ocaña (Norte de Santander).

Por su parte, un juez de control de garantías le impuso al procesado medida de aseguramiento en centro carcelario. Por otro lado, fue judicializado por feminicidio en la vereda de Garzón (Huila), Leonidas Carrillo Escobar por el feminicidio de su pareja.

Los hechos investigados ocurrieron el 20 de junio último en una finca de la vereda Los Pinos en el municipio de Garzón, donde Carrillo Escobar habría atacado con arma blanca a la víctima reiteradas veces.

Según lo establecido, la mujer intentó pedir ayuda, pero cuando la dueña de la finca llegó a auxiliarla ya había fallecido por la gravedad de las heridas.

El investigado, quien fue detenido por la Policía en una estación de gasolina de ese municipio, aceptó el cargo y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de control de garantías.