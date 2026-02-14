Amanezca bien informado con La W este 14 de abril. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

El nombramiento de Jorge Andrés Carrillo como gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y el nuevo confinamiento en Bogotá ante el alto número de contagios de COVID-19 son algunas de las noticias de este miércoles 14 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Personal de primera línea de salud recibió dos dosis de vacuna contra el COVID-19: Duque

A pesar del aumento de los casos de COVID-19 en algunas ciudades del país, el presidente Iván Duque destacó que los trabajadores de la primera línea del sector salud ya están inmunizados y tienen una protección adicional para seguir enfrentando la pandemia.

Según el Ministerio de Salud, hasta la fecha se han aplicado un poco las de 914.757 segundas dosis en todo el territorio nacional: “Superamos ya los tres millones de vacunas puestas en Colombia. Nos hemos puesto la meta de cuatro millones para llegar ahora al 25 de abril y seguir avanzando para que nosotros cumplamos rápidamente la vacunación del sector poblacional donde se concentra cerca del 60% de las muertes por esta pandemia”, dijo el jefe de Estado ante la Cámara de Comercio Colombo Americana.

Bogotá regresará a cuarentena general este fin de semana

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, informó que la capital del país pasó de alerta naranja a alerta roja en la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos. Debido a esto, la Alcaldía tomó nuevas medidas que aplicarán desde las 00:00 de este viernes 16 de abril.

"Vamos a seguir con pico y cédula todos los días hasta el 19 de abril, tal cual lo determinó el Gobierno Nacional, vamos a repetir el esquema de 4 x 3 esta semana a partir del jueves a la media noche y hasta el lunes a las 4 a. m., nos quedamos tres días en cuarentena general", explicó López.

Según indicó la alcaldesa, hay una gran preocupación por el aumento en las solicitudes de UCI de pacientes COVID y no COVID, al centro regulador de urgencias y emergencias.

Colombia registra 16.377 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 66.482

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.569.314 casos de COVID-19, con 16.377 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 66.482, con 326 personas que perdieron la vida en las últimas horas. Los recuperados ya son 2.408.624. Se procesaron 71.937 pruebas (PCR: 48.429 y Antígenos: 23.508).

Jorge Andrés Carrillo es el nuevo gerente de EPM

A través de su cuenta en Twitter, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que Jorge Andrés Carrillo es el nuevo gerente de EPM. El señor Carrillo es exviceministro de Aguas y exsuperintendente delegado de la Superservicios y venía desempeñándose como miembro de las juntas directivas de ISA y EPM.

No atacaremos a las Fuerzas Armadas de Venezuela: disidencias de las Farc

Luego de los recientes enfrentamientos entre el Ejército venezolano y una facción de las disidencias del frente décimo de las Farc, reapareció el líder guerrillero Iván Márquez, quien aseguró que su lucha armada es “en territorio colombiano”.

Además, calificó como “lamentables” los hechos ocurridos entre grupos al margen de la ley y el Ejército venezolano, afirmando que Colombia y Venezuela, dos naciones hermanas, deben actuar unidas para evitar este tipo de hechos.

Policía asegura tener todo listo para iniciar aspersión aérea en el país

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, entregó detalles sobre la logística y alistamiento institucional para realizar las labores de aspersión de cultivos ilícitos.

Esto luego de que se diera a conocer en las últimas horas el decreto que regula los riesgos de salud y medio ambiente durante erradicación de cultivos ilícitos por aspersión aérea.

Campesinos rechazan aspersión con glifosato en Cauca

Tras los anuncios del Gobierno Nacional de retomar el uso del glifosato en la lucha contra los cultivos de uso ilícito, diferentes organizaciones sociales y campesinas reaccionaron y rechazaron el decreto de aspersión por precisión.

La Asociación de Trabajadores Campesinos de Cajibío, ATCC, aseguró que no aceptan la fumigación de sus territorios y exigieron que haya diálogo y concertación con las comunidades que se han acogido a los planes de sustitución voluntaria.

Gobierno anuncia censo para construir viviendas definitivas de excombatientes de las Farc

El director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Andrés Stapper, visitó a 126 excombatientes y familiares que se están reincorporando en Mutatá, Antioquia. Allí, adquirió varios compromisos para garantizar las viviendas y los proyectos productivos de esta población.

En la visita a los excombatientes de las Farc también estuvo el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, quien lideró una sesión de seguimiento a los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial donde se adelantan 67 proyectos, por $102 mil millones, para garantizar la implementación.

Sobretasa permanente al sector financiero daría mayores costos al consumidor: Asobancaria

Luego de que ‘El algoritmo del poder’ revelará la intención de congresistas del Partido Conservador de agregar en el trámite de la reforma tributaria, que presentará el Gobierno, la permanencia de la sobretasa de renta del sector financiero, el gremio de la banca rechazó y catalogó de inconveniente la medida.

Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, expresó que "incrementaría de manera permanente los costos de operación del sector, lo cual se traduciría en mayores costos a los créditos y a los servicios que se le prestan al usuario financiero".

Barguil propone sobretasa a la renta permanente del 6% para el sector financiero

El senador del Partido Conservador, David Barguil propuso que en la Reforma Tributaria se incluya un aumento en la sobretasa al sector bancario y que se le dé un carácter permanente a ese tributo.

El congresista aseguró que el impuesto, que hoy es temporal y tiene una tasa del 4% para 2020 y de 3% para 2021 y 2022, se aumente al 6% para ayudar a compensar el hueco derivado de la crisis de la pandemia. El congresista propuso que la mitad de esos recursos se destine en los próximos 10 años para las vías rurales y la otra mitad para infraestructura educativa.

Ya hay fecha para la imputación de cargos contra Sergio Fajardo

En Bogotá la Fiscalía General radicó la solicitud de audiencia contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda.

Tras la petición de la defensa del exgobernador, el pasado 9 de abril, solicitando fijar en el menor tiempo posible la audiencia de imputación pedida por la Fiscalía, el Tribunal Superior de Bogotá fijó la diligencia para el 5 de mayo.

Deben garantizar disciplina en centro de reclusión sin poner en riesgo a Monsalve: Cepeda

A raíz de la solicitud del director del Inpec a la Corte Suprema de Justicia para que reconsidere la permanencia Juan Guillermo Monsalve en una casa fiscal, el senador Iván Cepeda recordó que el testigo en el caso del expresidente Álvaro Uribe sufrió un atentado contra su vida en la cárcel La Picota.

El senador del Polo Democrático señaló que el Inpec debe hacer cumplir las reglas de los centros de reclusión sin que se ponga en riesgo la integridad del testigo.

Corte acepta impedimento de procuradora en debate de cadena perpetua

La Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento que presentó la procuradora, Margarita Cabello, para no participar en la discusión sobre el futuro de la reforma que permitió la cadena perpetua en Colombia para responsables de abusos sexuales cometidos en menores de edad.

La Sala Plena, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo, lo avaló, por lo que el viceprocurador general, Antonio Emiro Thomas Arias, será quien deberá presentar ante el alto tribunal la postura oficial del Ministerio Público sobre la pena perpetua.

Con ley buscarán que se produzcan y ensamblen vehículos eléctricos en Colombia

Los representantes a la Cámara Edward Rodríguez (Centro Democrático) y Germán Navas Talero (Polo Democrático) presentaron un proyecto de ley con el que se busca, entre otras cosas, llevar a 0 el gravamen arancelario en la importación de los vehículos terrestres eléctricos y estaciones de carga y dar beneficios tributarios a quienes compren ese tipo de vehículos.

El proyecto también promueve la producción de ensamble y producción de vehículos eléctricos en el país a través de la devolución del IVA hasta 2040 para las empresas dedicadas a ese fin y de la exención de pago del impuesto de industria y comercio, entre otras medidas.

Desde abril el país contará con combustibles más amigables con el medio ambiente

El Gobierno dio a conocer la actualización en parámetros de calidad que regirán para los combustibles utilizados en el país, de esta manera se aumentó la mezcla con biocombustibles buscado así que el sector de distribución de combustibles se fortalezca como aliado estratégico del desarrollo sostenible de Colombia, de esta forma, el Ministerio de Minas y Energía, en conjunto con los Ministerios de Ambiente y de Agricultura, determinó que el porcentaje de biodiésel presente en el combustible diésel fósil que consumen los colombianos pasará del 10% al 12%.

Financiera de Desarrollo Nacional estructurará la segunda línea del Metro de Bogotá

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) informó que suscribió un contrato interadministrativo con la Empresa Metro de Bogotá cuyo objeto es realizar la estructuración integral del proyecto Línea 2 del Metro de Bogotá, incluyendo los componentes legales, de riesgos, técnico y financiero.

Lo que indica que su trabajo consistirá en llevar el proyecto a un nivel de factibilidad técnico, proponer el mejor esquema de transacción y preparar todos los documentos para que la Empresa Metro pueda posteriormente iniciar los procesos de selección, adjudicación y posterior construcción.

Patrullero involucrado en la muerte de Javier Ordóñez cumplirá 20 años de prisión

El patrullero de la Policía Nacional Juan Camilo Lloreda Cubillos aceptó su responsabilidad en la muerte del estudiante de derecho Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, ocurrida el 9 de septiembre de 2020 en el noroccidente de Bogotá.

En ese sentido, la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, y el procesado llegaron a un preacuerdo con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Esta actuación contó con el aval de las víctimas y sus representantes.

De esta manera, Lloreda Cubillos admitió los delitos de homicidio y tortura agravados, y colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido. Adicionalmente, se comprometió a realizar un acto público de perdón dirigido a las víctimas como componente de reparación y muestra de arrepentimiento.

Comienza vacunación contra COVID-19 para adultos mayores de 65 años en Barranquilla

En el Distrito se dará inicio al proceso de vacunación de los adultos mayores de 65 años, previo agendamiento con sus instituciones prestadoras de salud, para dar cumplimiento a la directriz emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

El Secretario de Salud del Distrito, Humberto Mendoza Charris, manifestó que los adultos mayores de 65 años serán llamados y agendados para vacunación de acuerdo a la institución de salud, es decir la EPS a la que pertenecen, y deberán acudir al punto asignado para la aplicación de su primera dosis el día que le corresponde.

En Barranquilla se extiende el confinamiento por los siguientes dos fines de semana

El Distrito de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico anunciaron nuevas medidas de confinamiento en la ciudad que regirán este fin de semana, y, además, se extenderán al próximo fin de semana. Así lo anunciaron esta noche el alcalde Jaime Pumarejo Heins y la gobernadora Elsa Noguera.

En el departamento del Atlántico las playas seguirán cerradas y continuará suspendido el piloto de alternancia en los colegios públicos del departamento.

Cali descarta confinamiento total, pero se mantienen ley seca y toque de queda

Tras una reunión sostenida este martes con expertos epidemiólogos y de analizar las métricas de contagios, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, confirmó que no habrá un confinamiento total por ahora, pero no se descarta dicha opción.

El mandatario aclaró que sí habrá ley seca el viernes, sábado y domingo desde las 10:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. El toque de queda se mantendrá como está establecido. Ospina aseguró que por ahora no se implementará una cuarentena total gracias a que la mayoría de caleños han acatado las medidas establecidas para frenar el avance de la pandemia.

INASSA manifiesta deficiente situación financiera en Triple A

INASSA, entidad filial de la empresa pública española Canal Isabel II, dio a conocer que los estados financieros de Triple A, que se han aprobado en los dos (2) últimos años no reflejan la situación real de la compañía, por la falta de tesorería y liquidez para hacer frente a sus compromisos de inversión y mantener los estándares de servicio que tenían anteriormente.

La organización también anuncio, a través de un comunicado, que la Sociedad de Activos Especiales, que hoy administra a Triple A, ha aprobado este año con el apoyo del Distrito, la distribución de las reservas voluntarias (no de las utilidades del 2020), por un valor de más de 38 mil millones de pesos, de los cuales la mayor parte irán a favor de la SAE.

Mauricio Aguilar: estamos investigando quién llevó los mariachis a la Gobernación

Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, indicó que el 9 de abril se estaba realizando una eucaristía por su cumpleaños, más nunca se organizó una fiesta. Dijo que como gobernante debe dar ejemplo y siempre ha cumplido y respetado las normas de Bioseguridad.

Aguilar explicó que se hizo una medición del aire, en la cual se arrojó 390 partículas por millón, que sería un aire favorable para estos espacios.

Nulidad electoral del contralor de Santa Marta será evaluada en audiencia

Desde febrero del 2020 el contralor de Santa Marta, Alexander Zabaleta, enfrenta un proceso por presunta vulneración al artículo 272 de la Constitución Política, que estipula la transparencia y objetividad en el trámite de escogencias para cargos por parte de las corporaciones, como la Asamblea o el Concejo.

Luego de un año de litigios, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto cita a las partes involucradas para este 20 de abril a las 02:30 de la tarde a la audiencia inicial que determinará la nulidad electoral del funcionario.

Denuncian amenazas contra concejales en Popayán

Las autoridades iniciaron labores investigativas para atender la situación de concejales que denunciaron amenazas y que solicitaron protección ante los temas que han abordado en la Corporación en Popayán.

En las últimas horas, fue divulgado un documento en el que se evidencian las intimidaciones que han afectado a los concejales Julián Ausecha, José Julián Muñoz y Andrés Felipe Velasco. Las amenazas se produjeron luego que los dirigentes denunciaran las denominadas ‘ollas de microtráfico’ que vienen afectando a la ciudadanía.

Firman pacto por la búsqueda de los desaparecidos por el conflicto en Buenaventura

Los órganos del sistema transicional (Unidad de Búsqueda, JEP y Comisión de la Verdad) firmaron, junto a las autoridades de Buenaventura y la ONU, el ‘Pacto por la Búsqueda - Buenaventura, territorio de paz’, una iniciativa por medio de la cual de forma articulada se buscarán más de 800 desaparecidos por el conflicto en esa población vallecaucana.

En la ceremonia, la directora de la Unidad de Búsqueda, Luz Marina Monzón, señaló que son seis los puntos que componen el pacto en los que se busca propender por una ruta común de colaboración para hallar a las víctimas.

Aseguran que están cerca del rescate de los 11 mineros atrapados en un socavón de Caldas

Desde la Agencia Nacional de Minería, dieron a conocer en las últimas horas que la composición de las aguas en el interior del socavón ubicado en la vereda El Bosque del municipio de Neira en Caldas, lleva a determinar que se estaría comenzando a avistar los cuerpos sin vida de los 11 mineros atrapados desde el pasado 26 de marzo.

Manifestaron que esperan lo más pronto posible se pueda iniciar la fase de ingreso bajo tierra, para lo que se dispondrá de cisco de madera con el fin de que el terreno sea menos resbaloso.

Autoridades dan de baja a alias 'El Zarco', cabecilla del Clan del Golfo en Antioquia

La Policía junto al Ejército confirmó que fueron dados de baja en las últimas horas alias 'El Zarco' y 'Chamberlay', miembros del Clan del Golfo en medio de un intercambio de disparos con la fuerza pública cuando iban a ser capturados en el municipio de Caucasia, departamento de Antioquia.

Alias 'El zarco' era el cabecilla urbano de sicarios de la subestructura Uldar Cardona Rueda, se le atribuye la autoría intelectual del homicidio del patrullero Edison Ferney Parra el 14 de febrero de 2021, en el municipio de Caucasia. Así mismo, homicidios selectivos, cobro extorsivo al sector comercio, la venta de estupefacientes en Caucasia, y de coordinar acciones ofensivas en contra de los Caparros en este mismo municipio.

Condenan a mujer y a su compañero sentimental por homicidio de su propio hijo

Un juez penal del circuito con función de conocimiento de Cundinamarca emitió fallo condenatorio en contra de la madre del menor víctima, y su compañero sentimental, al hallarlos responsables del delito de homicidio doloso agravado.

La investigación desarrollada por el ente acusador permitió demostrar que la pareja sometió a continuas agresiones y le causó la muerte a un niño de 32 meses, hijo de la mujer.

ACM espera que el sector minero se recupere durante el 2021 en un 15%

En su más reciente informe, la Asociación Colombiana de Minería expuso sus perspectivas para lo que se podría esperar en el sector minero durante este 2021, teniendo en cuenta lo golpeado que estuvo el sector con la llegada de COVID-19.

De esta manera, según la Asociación Colombia durante el año pasado el país dejó de recibir 800 mil millones de pesos en regalías por la caída en la producción principalmente del carbón.

En marzo, autoridades hicieron incautaciones por $890 millones en contrabando agropecuario

Según el más reciente informe entregado por el Centro Integrado por el Instituto Colombiano Agropecuario, Invima, Polfa y Dian, confirmó que durante marzo se hizo la incautación de 890 millones de pesos en productos agropecuarios ilegales y de contrabando en operativos adelantados especialmente en los departamentos de frontera.

De esta manera en Nariño, según lo expuesto en un trabajo articulado de las instituciones, en el municipio de Ipiales las autoridades decomisaron 22 toneladas de productos perecederos como arroz, aceite y atún por un valor de 41 millones de pesos.