Durante la instalación que estará a cargo del presidente de la colectividad, David Barguil, se dará a conocer la

nueva imagen del Partido

y se presentará un

proyecto de ley que incluye soluciones para la isla de San Andrés,

con la presencia de la gobernadora Aury Guerrero.

También se contempla realizar un panel de discusión sobre la reforma de

Equilibrio de Poderes

en el que participarán la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez; el procurador, Alejandro Ordóñez; el ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el excomisionado de paz, Camilo Gómez.