6AM W6AM W

Actualidad

&#8203;Comienza cumbre conservadora en San Andrés

El encuentro que se realizará este 16 y 17 de octubre y reunirá a la bancada y dirigentes conservadores, quienes definirán los nuevos lineamientos del Partido.

Durante la instalación que estará a cargo del presidente de la colectividad, David Barguil, se dará a conocer la

nueva imagen del Partido

y se presentará un

proyecto de ley que incluye soluciones para la isla de San Andrés,

  con la presencia de la gobernadora Aury Guerrero.

También se contempla realizar un panel de discusión sobre la reforma de

Equilibrio de Poderes

en el que participarán la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez; el procurador, Alejandro Ordóñez; el ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el excomisionado de paz, Camilo Gómez.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad