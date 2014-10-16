​Comienza cumbre conservadora en San Andrés
El encuentro que se realizará este 16 y 17 de octubre y reunirá a la bancada y dirigentes conservadores, quienes definirán los nuevos lineamientos del Partido.
Durante la instalación que estará a cargo del presidente de la colectividad, David Barguil, se dará a conocer la
nueva imagen del Partido
y se presentará un
proyecto de ley que incluye soluciones para la isla de San Andrés,
con la presencia de la gobernadora Aury Guerrero.
También se contempla realizar un panel de discusión sobre la reforma de
Equilibrio de Poderes
en el que participarán la excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez; el procurador, Alejandro Ordóñez; el ministro de la presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el excomisionado de paz, Camilo Gómez.