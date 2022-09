Transmilenio: así funcionará en el día sin carro y moto en Bogotá

Este jueves 22 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, señaló que se realizará el día sin carro y moto en toda la capital. Solo el transporte público y vehículos que se muevan a través de fuentes eléctricas pueden salir este día.

Uno de los sistemas que ha modificado su operación para este día es Transmilenio y los buses zonales, ambos pertenecientes al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Transmilenio, la Secretaría de Movilidad y la Alcaldía de Bogotá han dado disposiciones para este día:

Sistema TransMilenio

● Las estaciones de TransMilenio tendrán apertura a las 3:30 a.m., media hora antes a su horario habitual (4:00 a.m.) y las que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del 23 de septiembre.

● En las troncales operará el 100 % de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle (entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m.), teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.

● Cerca de 3.000 personas estarán en vía para apoyar la operación del Sistema, personal de la Terminal de Transporte, la Secretaría de Gobierno y del programa de Jóvenes reto de la Secretaría de Integración Social.

● Los servicios duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.

SITP Zonal

● Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como el descenso de los usuarios.

● Se programarán aproximadamente 4.300 despachos adicionales a los habituales, debido a la reducción en los tiempos de recorrido de las rutas.

● Habrá 30 supervisores motorizados, divididos en 3 turnos, monitoreando la operación, 122 auxiliares supervisores en vía divididos en 2 turnos monitoreando los puntos con mayor afluencia de usuarios y sectores de mayores aglomeraciones, 56 técnicos de control (distribuidos en tres turnos), a cargo del monitoreo y control de las rutas y apoyo a evolución de la contingencia en diferentes puntos de la ciudad