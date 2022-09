Autoridades investigan la extraña muerte de contratista de la Gobernación de Córdoba

Según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, coronel Gabriel García, los extraños hechos que rodean la muerte del contratista de la Gobernación de Córdoba, Reinaldo Arrieta López, ocurrida el pasado 13 de septiembre, son materia de investigación.

Las autoridades policivas precisaron que las causas del deceso no han sido esclarecidas, puesto que en el lugar en el que fue hallado el cuerpo no hay indicios de violencia. No obstante, el hoy occiso tenía una toalla enrollada a su cuello por lo que se está tratando de establecer si el fallecimiento se produjo por asfixia mecánica.

“Un familiar del hoy occiso, luego de tocar en reiteradas ocasiones la puerta del inmueble, decide hacer un ingreso y encuentra un cuerpo sin vida y desnudo. Lo que se encuentra es una toalla enrollada al cuello de hoy occiso, por consiguiente, se hace la inspección técnica del cadáver y se coloca muerte por establecer. Ya considerará si se generó una muerte por asfixia mecánica o algo similar, pero lo que pudimos observar es que no hay elementos materiales que nos puedan indicar la comisión del hecho como muerte violenta”, precisó el coronel García.

El oficial también detalló que en el lugar de los hechos no fueron hallados algunas pertenencias de Arrieta, por lo que se han empezado a considerarse algunas hipótesis.

Lea también: Camioneta en la que se transportaba exalcalde de Tierralta fue atacada a disparos

“El familiar indica que no se encuentra la ropa del occiso, ni la billetera ni el celular. Esto también es causa de investigación y hay algunos elementos probatorios que nos estarían dando la posibilidad de dar alguna hipótesis, ya se están recolectando vídeos, entrevistas y otros materiales que pueden hacer parte de la investigación”, dijo.

Trascendió que Reinaldo Arrieta era funcionario de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Córdoba, en calidad de contratista. Del mismo modo, se conoció que era hermano del subdirector ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge, Albeiro Arrieta.

Entretanto, los colectivos LGTBIQ+ del departamento de Córdoba lamentaron el fallecimiento del hombre de 38 años, y exigieron la realización de una mesa intersectorial para evaluar la situación de los miembros de esta comunidad.

“Fue hallado el cuerpo sin vida del señor Reinaldo Arrieta López, persona del sector social LGBTI-OSIG de Córdoba (…) Por ello requerimos a la Fiscalía General de la Nación investigar de manera urgente el caso en mención. A la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana de Córdoba sesionar de forma urgente la mesa intersectorial de trabajo departamental para los asuntos de las personas que hacen parte de los sectores sociales LGTBIQ+”, señaló la Fundación Cordobexia a través de un comunicado.