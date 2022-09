'Turco' Hilsaca y 'La Gata' estarían detrás de candidata a contraloría: Dau

Durante una rueda de prensa donde el Alcalde de Cartagena, William Dau, compartía con la opinión pública su absolución en un proceso adelantado por la Contraloría General de la República, el mandatario volvió a cuestionar el proceso de elección para contralor distrital, señalando que Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca y Enilse López ‘La Gata’ estarían detrás del cargo.

Para Dau se han cometido una serie de irregularidades donde presuntamente tendrían injerencia estas dos personas, criticadas en diferentes escenarios por el jefe de gobierno; esta vez no fue la excepción.

“Tengo entendido que hubo un plazo para presentar toda la documentación de soporte y la candidata de estos personajes no lo presentó a tiempo, entonces para poderlo presentar ya de manera extemporánea y retroactiva, ampliaron el plazo para permitirle a esta señora meter los papeles y así poder seguir compitiendo en el concurso”, dijo Dau.

Pese a los señalamientos, el mandatario aseguró que desde la administración no se ha presentado ninguna acción penal o disciplinaria que permita ahondar en dichas afirmaciones. Por su parte, los empresarios no se han referido sobre el particular.