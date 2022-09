En el Huila solo 25 municipios están preparados para enfrentar ola invernal

Según el coordinador departamental de cuerpo de bomberos del Huila, de los 37 municpios, tan solo 25 están preparados para atender la ola invernal. En su mayoría estos organismos no cuentan con las medidas mínimas de emergencia para atender, cualquier tipo de llamado por parte de la comunidad, ya sea en temporada de sequía o en la temporada que se aproxima como lo es la invernal.

Según Edinson Fernández coordinador en el Huila “los mandatarios de doce municipios, pocas atenciones le han prestado a esta situación, existen vehículos bomberiles que no cuentan con Soat, no tienen combustible y las personas que hacen parte de estos grupos no tienen la indumentaria requerida para esta labor “añadió el líder Bomberil en el departamento.

Existen también municipios del Huila, que, si cuentan los vehículos al día, herramientas pertinentes, pero no se ha logrado firmar la firma de convenio con los mandatarios locales, para que estos servidores devenguen un salario.

Le puede interesar.

¿Qué ha pasado con las investigaciones sobre la masacre de policías en el Huila?

Y en el peor de los casos existen dos municipios que a la fecha no cuentan con cuerpo de bomberos y tienen que acudir a la colaboración de los municipios vecinos.