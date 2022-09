Asesinan a tres personas en Segovia y Remedios tras la instalación del PMU

No para la racha violenta en el Nordeste de Antioquia, específicamente en las poblaciones de Remedios y Segovia donde la disputa de grupos ilegales tiene disparadas cifras de homicidios, sólo en Remedios se registran 56 homicidios este año, mientras que Segovia ya reporta 35 muertes violentas. Este viernes la gobernación, la Policía y el Ejército habían instalado un Puesto de mando Unificado de seguridad para el Nordeste con el fin de contrarrestar la alteración al orden público de la zona.

Entre el sábado y el domingo se registraron tres homicidios, el primero ocurrió en el sector el Chicharrón, vereda El Aporriado del municipio de Remedios en la noche del sábado, así quedó registrado en el reporte oficial de la policía. La víctima identificada como Walter Esneider Foronda Ramírez, de 18 años de edad, fue asesinada a tiros.

El segundo homicidio ocurrió en zona rural del municipio de Remedios, corregimiento La Cruzada, sector primavera en la madrugada del domingo. Allí fue atacado a tiros Nelson Sebastián Zapata Vásquez, de 18 años de edad.

En Segovia, también el domingo se registró el asesinato de Sergio pineda López, de 52 años de edad quien fue atacado a tiros dentro de su vivienda ubicada en el barrio el Hueso. Estos reportes son según el registro oficial de las autoridades.

Estos crímenes ocurren más de 30 horas después de la instalación del PMU de seguridad en Remedios pero con cobertura en toda la subregión del Nordeste. En ese momento la gobernación había asegurado que la intención es, entre otras acciones, hacer patrullajes mixtos entre Ejército y policía para lograr controlar la situación criminal.

Ante esta situación el defensor de derechos humanos de Antioquia, Yesid Zapata, aseguró que esta estrategia debe implementarse con personal diferente al que permanece en el territorio ya que las comunidades han perdido la confianza en la fuerza pública de la zona.

“Para mí esta situación no soluciona el problema, porque primero el problema no es nuevo, todavía siguen instalados los retenes de grupos paramilitares en diferentes áreas rurales de los municipios en cuestión. Se ha demostrado que no soluciona el problema de crisis humanitaria en estas comunidades. No hay realmente una voluntad de la Fiscalía General de la Nación por tratar de investigar completamente quiénes son los integrantes de esas estructuras y someterlos a la justicia”, aseguró el señor Zapata.

El líder social también cuestionó el trabajo de la Procuraduría para exigir el cumplimiento de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo sobre la problemática en el Nordeste, especialmente en Remedios y Segovia, así mismo, que las autoridades no han escuchado a la población civil del territorio que denuncian la situación que afrontan en sus territorios y que por miedo a represalias evitan hacer la denuncias de manera pública, pero si son reiteradas ante las autoridades.