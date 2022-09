Usuarios protestaron y denunciaron mala atención en clínica de Cartagena

Con pitos, pancartas y arengas, usuarios pensionados portuarios de la clínica General del Norte bloquearon la avenida Pedro de Heredia en Cartagena con una protesta por la presunta mala atención del centro asistencial en diferentes procedimientos.

Los afectados denunciaron a través de los micrófonos de Caracol Radio demoras en la entrega de medicamentos, asignación de citas y programación de cirugías a pacientes con enfermedades que necesiten de urgente atención.

“La protesta es por la falta de oportunidades de la clínica General del Norte y la irresponsabilidad en los medicamentos. Por ejemplo, hace tres meses no le dan una insulina a una señora y se va a descompensar, una persona dependiente de la insulina no se puede dejar de inyectar. A otro compañero le dieron el paseo de la muerte hoy tiene siete días que no le hacen la diálisis, se encuentra en uci en la clínica Blas de Lezo. El auditor brilla por su ausencia no defiende el derecho de los pensionados”, denunció Isaías Valencia, secretario de salud de los pensionados del puerto y la unión de pensionados portuarios.

Los manifestantes expresaron que la mala atención del centro asistencial no cesa pese a que hay un contrato de 137 mil millones de pesos para los pensionados portuarios.

“Fui a pedir una cita a la San José de Torices, soy operado de corazón abierto tengo cuatro meses y aun así me la dieron para el 23 de diciembre”, puntualizó Valencia.