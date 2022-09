Pico y Placa regional en Bogotá hoy: Restricciones para este domingo /

El pico y placa para vehículos particulares no tendrá novedades este domingo 11 de septiembre, teniendo en cuenta que la medida funciona de lunes a viernes de 6:00 am hasta las 9:00 pm y aplica restricciones de movilidad para los vehículos con placas finalizadas en 0,2,4,6 y 8 en días pares, y los impares no podrán movilizarse los vehículos cuyas placas finalizan en 1,35,7 y 9.

Los sábados y domingos no aplica la restricción que rige de acuerdo con el último dígito de la placa, mientras que los festivos lo que opera es el que Pico y Placa Regional.

Recuerde que durante los días festivos que aplica el Pico y Placa regional, los vehículos cuya placa termina en número par podrán ingresar a la capital de 12:00 pm a 5:00 pm, mientras que los impares lo podrán hacer hasta las 10:00 de la noche.