En el río Cañaveralejo apareció cuerpo de una mujer sin vida

En el río de Cañaveralejo, muy cerca a la estación de Policía de Carabineros, fue encontrado el cuerpo de una mujer de 34 años identificada como Viviana Osorio, quien había sido reportada como desaparecida el pasado miércoles.

El presunto agresor según la familia era una persona que Viviana Osorio conoció hace tres meses y pretendía tener una relación con ella, pero ella le dejó claro que no, que solo quería una amistad. El hombre confesó el crimen a la familia, así lo contó la sobrina de la víctima:

“Él confesó que él la había cogido, que le había suplicado que no se fuera, que se le arrodilló y mi tía le dijo que no y que no que ella se iba, entonces a él le dio rabia y empezó a ahorcarla y ella se le paró y se le enfrentó y él la asfixió, mi tía se desmayó y ya no reaccionó más”.

El victimario confesó que tuvo el cuerpo de la mujer hasta las 3:00 de la madrugada cuando puedo conseguir una persona y un vehículo que se llevara el cuerpo para votarlo envuelto en un colchón y unas sábanas, por lo cual pagó $300 mil pesos.

Dice la familia que a pesar de que el hombre confesó todo en la Fiscalía, aún está libre porque no ha sido emitida una orden de captura. Piden justicia ante la muerte de Viviana Osorio, quien deja huérfanos de madre a tres hijos de 10, 14 y 17 años.