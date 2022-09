Sin comida y sin agua continúan 180 estudiantes en zona rural de Ituango

Luego la denuncia de Caracol Radio sobre la difícil situación que afrontan más de mil personas en el cañón de La Georgia en Ituango donde hay seis veredas bloqueadas e incomunicadas por un derrumbe y que, además, los tiene desabastecidos de alimentos, este medio de comunicación ha estado al tanto de la calamidad y ahora se suma la dificultad de las instituciones educativas de la zona, seis en total donde estudian 180 menores, la mayoría ya están desescolarizados en las sedes de La Georgia, el Bajo Ingles, Santa Ana, El Amparo, El Cedral, Fátima y La Prensa.

El rector de la I.E Rural La Pérez de Ituango, Jorge Iván Romero, explicó que las sedes educativas están padeciendo el bloqueo de la única vía y que los alimentos del PEA no han llegado hace dos semanas por lo que solo unos pocos en dos sedes, los que viven más cerca, están asistiendo a clase solo hasta el mediodía, en las otras cuatro sedes los estudiantes están escolarizados porque aparte de la falta de comida tampoco hay agua, las lluvias dañaron las mangueras que abastecen las escuelas.

“Todas estas escuelas son las que están afectadas, porque como no hay transporte, obviamente no ha podido legar el PAE, los alimentos del restaurante escolar y también, los estudiantes que bajan a la sede principal que es en Quebrada del Medio, que son los de los grados décimo y once no han podido asistir a la formación que se les da con el Sena, es decir que la afectación es bastante grande y ya llevamos tres semanas en esta situación”.

El educador explicó que la situación es aún más grave de lo que denuncian las comunidades, es decir, los mismos padres de los menores afectados y es que existen otros derrumbes que impedirían que la movilidad se normalice pronto.

“Y hay una quebrada que es la que surte el agua de La Georgia y el Bajo Ingles ya se llevó toda la banca, es decir que, aunque quiten el derrumbe de ahí de la Georgia, tienen que solucionar todo lo que ocurre hasta El Cedral, porque para llegar a esa vereda no hay carretera”, agregó.

El rector dijo que algunos estudiantes no están siendo enviados a las sedes educativas por sus padres porque les genera un riesgo para los menores porque los derrumbes siguen activos. Esta comunidad también clama por ayuda urgente para que los estudiantes no sigan perdiendo clase y tampoco se queden sin el alimento que proporciona la alcaldía.