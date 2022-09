Denuncian que la Asamblea de Risaralda no ha aprobado recursos para la UNP

Según han manifestado algunos líderes sociales, el traslado y puesta en funcionamiento de la nueva sede de la Unidad Nacional de Protección no se ha materializado debido a la falta de aprobación de la ordenanza propuesta ante la Asamblea de Risaralda, en la que se solicitan los recursos para la adquisición y escrituración de la vivienda.

Diego Buitrago, líder comunal de Dosquebradas, expresó que hay varios diputados, como Diego Naranjo y Durguez Espinosa, que se han opuesto a la destinación de recursos para esta entidad, situación que afecta a los líderes sociales del departamento y a las personas que necesitan de los esquemas de protección por parte de la UNP.

"La UNP tiene una sede nueva que no ha podido utilizar porque los recursos para su funcionamiento no han podido ser desembolsados, gracias a que un proyecto de ordenanza no ha sido aprobada en el que la mayor oposición la ha presentado el diputado Diego Naranjo, quien sostiene que la UNP no es un organismo de seguridad. Esta situación afecta a quienes gozamos de la protección de la unidad", manifestó.

En respuesta, el diputado de Risaralda Diego Naranjo, explicó que su solicitud fue realizar un estudio sobre la pertinencia y cumplimiento de requisitos de acuerdo a la ley de esta vivienda, que según expresó, ya fue entregada a la UNP y está siendo utilizada por la misma sin aprobación de la Asamblea, pues después de presentar su solicitud, el proyecto de ordenanza fue retirado de esta corporación.

"La Gobernación compró una vivienda y se la entregó a la UNP que está haciendo usufructo de él, le piden a la Asamblea que autorice las escrituras. Yo hice unos requerimientos para analizar cómo se hicieron los avalúos, cuál es la conveniencia de entregare eso a la UNP. Lo extraño fue que el proyecto lo retiraron y la secretaria jurídica reconoció que habían hecho las cosas al revés", indicó.

Por el momento, estas son las versiones con respecto a este caso. Mientras el líder social solicita que sea aprobada la solicitud de recursos para el funcionamiento y traslado de la UNP a la nueva sede adquirida por la Gobernación de Risaralda, el diputado en mención indica que dicha ordenanza ya fue retirada de la Asamblea y pese a que no cuenta con aprobación de los corporados, la sede ya está siendo utilizada por la Unidad Nacional de Protección.