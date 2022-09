Rescatan a menor que se quedó encerrado en un apartamento

De manera accidental un pequeño de 2 años quedó encerrado en un apartamento ubicado calle 45 con carrera 19 en Bucaramanga, tras cerrar con seguro la puerta de ingreso.

El menor que estaba solo porque su mamá acaba de salir a donde una vecina fue rescatado por bomberos que utilizaron una grúa para entrar por el balcón.

"Había cerrado la puerta de ingreso de un quinto piso de manera accidental y pasó el cerrojo. La mamá no pudo ingresar al apartamento y no había otra posibilidad porque el cerrajero no tuvo la posibilidad. Con la canasta ingresamos por el balcón para rescatarlo", dijo el teniente Edgar Ochoa de bomberos Bucaramanga.

El niño fue rescatado en un alto grado de angustia por quedarse encerrado.

El pequeño fue entregado a su mamá, quien dio aviso a los organismos de socorro para que lograran ponerlo a salvo.