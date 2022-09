La crítica de la concejal Luisa Ballesteros al alcalde de Bucaramanga

Luisa Ballesteros, concejal de Bucaramanga arremetió contra el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Cárdenas por no asistir a la instalación de las sesiones extraordinarias en el Concejo Municipal.

Le reclamó al mandatario porque según ella, solo aparece en los eventos musicales, los de la feria y en donde haya presencia de licor.

Lea aquí:

"Es el colmo ver que el alcalde de nuestra ciudad solamente haga presencia donde haya un litro de aguardiente, donde hay música. A mí me gusta la cumbia pero también me gusta que el alcalde le ponga la cara a la ciudad, no solo en los eventos de cumbia", dijo Ballesteros en medio de la sesión.

Sin embargo, desde el despacho del mandatario se informó que el mandatario no acudió porque la invitación llegó tarde y ya tenía la agenda ocupada.