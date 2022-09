Solicitan suspender jornada única en el Quindío por falta de almuerzos

El próximo 15 de septiembre retornaría el PAE a las 54 instituciones educativas del departamento, sin embargo, no tendrá preparación en sitio solo serán entregadas raciones industrializadas.

Héctor Elías Leal del Sindicato de Educadores del departamento, advirtió que la jornada no es viable cuando el horario es hasta las tres de la tarde y no se brindan las garantías de alimentación. Lamentó la situación porque no hay incentivo nutricional para generar la permanencia en las aulas de clase.

Al respecto el defensor del pueblo en el departamento, Juan Camilo Mesa, recordó que interpusieron una acción de tutela para garantizar el programa, pero el fallo no fue a favor en primera instancia por razones técnicas contractuales. Indicó que impugnaron dicho fallo para realizar un pronunciamiento mas detallado, sin embargo, se mostró preocupado por la situación.

Sostuvo que lo más preocupante del panorama es la eventual deserción escolar por las dificultades de operación con el PAE.