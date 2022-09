Miércoles 7 de septiembre,las noticias más importantes de Armenia y Quindío

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Tremendo susto se llevaron los estudiantes de medicina de la Universidad Alexander Von Humboldt tras quedar atrapados en un ascensor de una de las sedes de la institución.

El hecho se registró sobre las 7 de la noche de ayer martes 6 de septiembre de la sede de la Universidad Alexander Von Humboldt ubicada en la carrera 13 # 15 N – 46

Según el subteniente Juan Diego Herrera del cuerpo oficial de bomberos de Armenia explicó que Al llegar al lugar el informe que recibieron los socorristas es que se presentó un apagón en el sector lo que provocó una falla en el ascensor y se quedó detenido en cuarto piso del edificio, y fueron rescatadas las nueve personas y no hubo lesionados.

De otro sobre las 3 de la mañana de hoy miércoles 7 de septiembre los bomberos atendieron incendio vehicular en la villa inglesa de Armenia, aunque no hubo lesionados si pérdida total del carro, Los motivos por los cuales se generó el incendio son materia de investigación

La Autoridades judiciales investigan el asesinato de un hombre en Armenia y las causas de la muerte de otra persona cuyo cuerpo sin vida fue hallado en Calarcá

Como César Augusto Agudelo, de 53 años de edad fue identificado el hombre que murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió con arma blanca el pasado domingo luego de una riña en la avenida Ancizar López de Armenia

Mientras que en el barrio Lincoln de Calarcá, fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre, las causas de la muerte serán determinadas por medicina legal.

En la vía la línea en el Quindío no paran los casos de robo de mercancía a los vehículos de carga, en las últimas horas la Policía recuperó varios elementos hurtados a un camión que tenía como destino Bogotá.

En el kilómetro 6 de la vía La Línea se presentó el hecho en el que mediante la modalidad de descuelgue fueron hurtadas 12 cajas con encendedores y cigarrillos electrónicos los cuales eran transportados en un vehículo de carga que cubría la ruta Cali-Bogotá.

El mayor Mauricio Díaz, jefe de la seccional de tránsito y transporte del Quindío informó que realizaron un barrido por el sector encontrado la mercancía hurtada que fue regresada a la víctima.

Sostuvo que articulan los esfuerzos para garantizar la seguridad y refuerzan los controles para evitar este tipo de hechos delictivos, aunque reconoció que los delincuentes viven en el sector y aprovechan para guardar los elementos en sus viviendas además de esconderse del accionar de las autoridades.

Proponen crear una unidad de reacción inmediata para atender emergencias con químicos y otros elementos contaminantes en la vía la línea en el Quindío por accidentes de tránsito.

el subdirector de regulación y control de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Ariel Truke, señaló que realizan una propuesta en la que buscan establecer una unidad de reacción inmediata en La Línea que permita atender de manera oportuna cualquier contingencia que pueda presentarse en este importante tramo vial

La empresa E2S encargada de la limpieza en la zona del siniestro por derrame de crudo, en el kilómetro 7 de La Línea, hace 3 semanas, en los afluentes San Rafael y Río Santo Domingo, hizo la presentación de su plan de acción en la zona, a los integrantes del Puesto de Mando Unificado

el alcalde (E) Joaquín Caicedo explicó que hay trabajos de biorremediación de la zona para lograr la limpieza total. Tiene actividades desde limpieza de crudo, así como lavado. Y utilizará una sustancia biodegradable que no es nociva para la salud ni contaminante, en el lavado de los ríos y quebradas. Ante esto se advierte que habrá espuma en las fuentes.

Se dará prioridad a la zona de extracción de material de río y turísticas para que normalicen sus actividades.

Además solicitaron al INVIAS asistir al próximo Consejo Municipal de la Gestión del Riesgo con el fin de socializar el plan de continencia de la vía y a su vez se articule con los organismos de socorro y entidades competentes.

La Empresa Multipropósito de Calarcá, anunció que hoy miércoles 7 de septiembre de 2022 habrá corte en el suministro de agua potable en la totalidad de la zona urbana de la villa del cacique.

La interrupción en el suministro de agua potable iniciará a las 1:00 pm y de acuerdo a la información emitida por el área operativa de la empresa Multipropósito, durará cuatro horas, restableciéndose el servicio del vital líquido a las 5:00 pm del mismo día miércoles 7 de septiembre.

Está todo listo para las elecciones cafeteras este fin de semana en 15 departamentos del país, donde serán elegidos 287 comités municipales y 15 comités departamentales entre ellos el Quindío.

Este sábado, 10 de septiembre, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en los 12 municipios del departamento Caficultores quindianos eligen a sus líderes en las Elecciones Cafeteras 2022, 10 comités municipales y 1 comité departamental, conformados cada uno por 6 miembros principales y 6 suplentes, se elegirán en el Quindío en los comicios

Roberto Vélez gerente de la Federación nacional de cafeteros dijo que en el país son 336.000 caficultores los que podrán ejercer su derecho en la jornada, un ejercicio transparente, con todas las garantías, organización y logística que dispone la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.

Martin Vásquez director ejecutivo del comité de cafeteros explicó que serán 35 mesas de votación, 3.552 caficultores podrán votar por las listas y planchas de cada municipio y circunscripción electoral. En total son 27 las listas para comités municipales y 11 planchas para comité departamental.

En el Quindío solicitan suspender jornada única por falta de almuerzos en la operación del programa de alimentación escolar

El próximo 15 de septiembre retornaría el PAE a las 54 instituciones educativas del departamento, sin embargo, no tendrá preparación en sitio solo serán entregadas raciones industrializadas.

Héctor Elías Leal del Sindicato de Educadores del departamento, advirtió que la jornada no es viable cuando el horario es hasta las tres de la tarde y no se brindan las garantías de alimentación. Lamentó la situación porque no hay incentivo nutricional para generar la permanencia en las aulas de clase.

Al respecto el defensor del pueblo en el departamento, Juan Camilo Mesa, recordó que interpusieron una acción de tutela para garantizar el programa, pero el fallo no fue a favor en primera instancia por razones técnicas contractuales. Indicó que impugnaron dicho fallo para realizar un pronunciamiento más detallado, sin embargo, se mostró preocupado por la situación.

Manipuladoras y transportadores del PAE en el Quindío realizaron plantón exigiendo la totalidad de pagos

No para el drama para las más de 300 manipuladoras de alimentos y trabajadores del operador del PAE a quienes no les han cancelado la totalidad de pagos en primas y liquidación

Falta de escombrera pública en el Quindío genera afectación ambiental y convierte el negocio en monopolio

El presidente de la asociación de volqueteros del departamento, Israel Leyva, afirmó que es crítica la situación por lo que considera es un negocio con altos costos para el sector. Manifestó que solo existe una escombrera y es privada ubicada en el municipio de Buenavista, además advirtió que el 70% de los residuos van a quebradas y lotes baldíos.

Por su parte el subdirector de regulación y control de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Carlos Ariel Truke, reconoció la complejidad para adquirir predios ya que los propietarios no desean vender para incursionar en el negocio estableciendo la escombrera.

El defensor del pueblo en el Quindío, Juan Camilo Mesa, dijo que realizan una intervención como mediadores para que los costos bajen y no afecten al sector de los volqueteros. Fue enfático en afirmar que al solo contar con una escombrera se genera el monopolio del negocio porque al no tener competencia no se regulan los costos.

La secretaria de tránsito y transporte de Armenia tiene en la actualidad 17.000 embargos a infractores de tránsito por no cancelar las multas por infracciones en las vías de la ciudad

Daniel Jaime Castaño, secretario de tránsito, en diálogo con Caracol Radio explicó que la mayoría de embargos es a motociclistas que son los mayores infractores de tránsito en la ciudad y por eso llamo a los conductores a establecer acuerdos de pago para evitar el embargo.

Organizaciones campesinas y sociales del Quindío advierten de extinción de las plazas de mercado, desde la gobernación aseguran que el proyecto de recintos gastronómicos busca mejorar estos espacios en los municipios.

A través de un comunicado han dado a conocer el inconformismo por los recintos gastronómicos que se realizan en diferentes municipios del departamento.

El coordinador de la asociación agroecológica Guaraní, Didier Alfonso Zambrano, evidenció que la crisis de las plazas de mercados campesinos que va desde el abandono estatal, privatización, hasta la demolición con proyectos en los que en poco o nada incluyen al campesinado, pero si a grandes empresarios intermediarios del campo.

Por su parte la secretaria de Turismo, Industria y Comercio encargada, María Alejandra Berrio, sostuvo la importancia de los espacios para promocionar la oferta de todo el sector gastronómico del departamento. Además, indicó que los recintos apuntan a ser atractivos turísticos de los municipios con una inversión de 7 mil millones de pesos.

Una de las beneficiarias en el municipio de Montenegro afirmó que las adecuaciones permitirán que impulse la economía y reactivación de los comerciantes. Se mostró optimista por la llegada de turistas que serán parte activa de los recintos por eso están a la expectativa de la materialización al 100% de los proyectos.

Hoy miércoles 7 de septiembre y mañana jueves 8 de septiembre, se desarrolla en el Quindío campaña de recolección de residuos pos consumo que lidera la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ para evitar la contaminación de nuestros recursos naturales

En las alcaldías de cada municipio, en la sede de la CRQ y en la sede de la gobernación del Quindío los ciudadanos podrán llevar materiales como pilas y baterías vencidas, medicamentos vencidos o parcialmente consumidos, envases de insecticidas y otros químicos de uso doméstico, o aparatos eléctricos y electrónicos como computadores, televisores entre otros, espere ampliación de la información en la emisión de noticias de las 845 de la mañana.

Con el lema, la paz no es blanca, se escribe de colores, la institución educativa Laura Vicuña de Armenia adelanta varias actividades con motivo de la semana por la paz.

En deportes, La selección Quindío de fútbol perdió el primer partido de la fase final de campeonato nacional sub-20 que se lleva a cabo en Bogotá, el onceno quindiano cayó derrotado 3 a 1 frente al Valle del Cauca, hoy enfrentará a las dos de la tarde a Antioquia.