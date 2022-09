Dos concejales de Paipa se denunciarán mutuamente ante la Fiscalía

En diálogo con Caracol Radio, el concejal Bryan Eduardo Pacheco, aseguró que fue víctima de "tratos deshonrosos" por parte de un grupo de ciudadanos que se encontraba con el concejal de Paipa, David Ricardo Camargo durante unas festividades en el corregimiento de Palermo de Paipa (Boyacá).

"El concejal (Camargo) llegó con su grupo de trabajo con el que hicieron la campaña, personas con las que ha trabajado hace tiempo y de su entera confianza. Ellos ya estaban entrados en tragos, yo me tomé unas cervezas con un amigo mío. Cuando volví a la caseta estaba el grupo de trabajo del concejal y uno de los tipos me miró mal, me dijo que él era abogado y lo debía respetar. Otro tipo nos dijo que no nos quería ver sentados ahí. A la fuerza nos hicieron parar de las sillas y salir del establecimiento. Ustedes se van, no son bienvenidos. Se paran a las buenas o las malas y obviamente todo ese grupo se reía", explicó.

Según Pacheco el papel del concejal Camargo en medio del hecho: "fue reír y no hizo nada. Los dejó como si uno fuera un payaso y fuera acreedor de esas humillaciones públicas".

El cabildante aseguró que denunciará a Camargo ante la Fiscalía. "Pasaremos a primera hora un oficio a la Fiscalía de Paipa porque claramente se nota una persecución política entendiendo que no es la primera vez".

Entre tanto, el concejal David Ricardo Camargo, aseguró que él estaba disfrutando de las festividades del corregimiento de Palermo y lo único que se le dijo a Pacheco era que la sillas estaban ocupadas.

"Posteriormente él sale hacer un video en vivo diciendo que yo lo quería agredir físicamente y que lo que le pasará en los próximos días me responsabilizaba por dichos hechos", afirmó Camargo.

También aseguro que denunciará al concejal Pacheco ante la fiscalía para que se encargue de esclarecer los hechos. "Nunca lo agredí verbalmente, ni le falté al respeto, ni lo saludé".