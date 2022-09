Concesión aclara que por el momento no se cobrará peaje de Turbaco

Desde que inició el proyecto en octubre de 2021, la Concesión Autopistas del Caribe registra que el 30% de los accidentes que ocurren en todo el corredor corresponden al municipio de Turbaco, aquí el 44% de los siniestros viales obedecen a causas asociadas al exceso de velocidad e impericia en la conducción. Al margen de esto, ante las especulaciones sobre un posible nuevo cobro, el operador del peaje de Turbaco aclaró que por el momento no se contempla cobrar.

Adicionalmente, se ha reflejado un inadecuado uso de los carriles de la estación de Peaje de Turbaco, lo que ha generado constantes accidentes. Desde que se levantaron las talanqueras en diciembre, se han duplicado los accidentes en este municipio, dice la concesión. El 56% de los actores viales que se han visto involucrados en estos accidentes son motociclistas, seguidos de los automóviles que representan el 18% de los siniestrados y las camionetas con el 6%.

Entre las medidas preventivas que se tomarán para disminuir los índices de accidentalidad se destacan:

1. En la estación de Peaje de Turbaco se adelantarán algunas medidas encaminadas a proteger la vida de los usuarios de la vía. Por esta razón, se bajarán las talanqueras, no obstante, es importante aclarar que no se cobrará la tarifa del peaje, mientras avanzan las mesas de trabajo adelantadas por la ANI, la Concesión y el Comité No Más Peaje.

2. Se realizarán campañas pedagógicas de seguridad vial a lo largo de la jurisdicción del municipio de Turbaco.

3. Se harán capacitaciones para usuarios y transportadores.

4. Refuerzo a las actividades de mantenimiento vial, que se ejecutan desde el inicio del Proyecto, para conservar la vía en condiciones óptimas.

5. Se continúa con el acompañamiento permanente 24/7 de los servicios de operación en el corredor vial.

A la fecha, la Concesión ha prestado 410 servicios en la jurisdicción de Turbaco, de los cuales 237 corresponden a servicio de grúa, 94 son de ambulancias medicalizadas TAM, 46 de inspección vial y 33 de carro taller.

En Bolívar, entre enero y junio de 2022, según cifras preliminares del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, 143 personas han muerto en siniestros viales. De ese total, 86 han sido usuarios de motos, 32 peatones, 17 usuarios de vehículos, dos ciclistas, 5 con otros usuarios y 1 no se tiene información.